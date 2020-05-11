مواعيد عودة الدوريات عقب جائحة كورونا - آخر الأخبار والتحديثات

مازن الريس

انقسمت الاتحادات الأوروبية المسؤولة عن كرة القدم في تعاطيها مع فيروس كورونا بعد أن ضربت الجائحة مفاصل الحياة أجمع، وأثرت على أدق التفاصيل الخاصة باللعبة الشعبية الأولى عالمياً، ولذلك بات من الضروري الإشارة لمواعيد عودة الدوريات الكبرى على الأقل والتذكير بالمسابقات التي ألغيت.

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وبين إلغاء أو استمرار الغموض وحتى إعطاء مواعيد رسمية، ارتبطت مواعيد عودة الدوريات الكبرى بالقرارات الحكومية في كل دولة على حدة، إذ يبدو من المستحيل التفرد بقرار رياضي من شأنه تهديد حياة اللاعبين والعاملين في هذا المجال.

جميع القرارات الصادرة هي أولية وقد تتغير بحسب ظروف كل بلد بشكل منفصل عن الآخر وطريقة انتشار فيروس كورونا أو إيجاد حلول له.

عودة الدوري الألماني رسمياً



قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم إعادة "الجلد المدور" إلى الحياة بشكل رسمي خلف أبواب مغلقة في السادس عشر من شهر أيار/مايو الحالي، لتصبح أول دولة أوروبية تعود إلى إطار المنافسات رغم استمرار فيروس كورونا في الانتشار هناك.



قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم إعادة "الجلد المدور" إلى الحياة بشكل رسمي خلف أبواب مغلقة في السادس عشر من شهر أيار/مايو الحالي، لتصبح أول دولة أوروبية تعود إلى إطار المنافسات رغم استمرار فيروس كورونا في الانتشار هناك. الإنكليزي بارقة أمل..

اقترب الدوري الإنكليزي من العودة بعد أن كشفت وثيقة حكومية عن إرشادات بشأن تخفيف قيود العزل العام المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ أنّ الرياضات البارزة في إنكلترا لن تعود قبل الأول من حزيران/يونيو على الأقل وستقام بدون جماهير حال استئنافها.

التحذير ورغم قسوته لكنه يبشر على الأقل بعدم إلغاء الموسم.

أنباء عن موعد عودة الإسباني

بدأ نجوم الدوري الإسباني هذا الأسبوع تدريباتهم الفردية في ملاعب فرقهم وسط إجراءات صحية مشددة تمنعهم من الالتقاء ببعضهم البعض، فظهر ميسي وهازار ومودريتش بمواقف لم نعتد عليها من قبل.

الأنباء الصادرة حتى يوم الإثنين في الحادي عشر من أيار/مايو تقول إن الليغا قد تعود في الثاني عشر من شهر حزيران/يونيو القادم، خلف أبواب موصدة أيضاً.

إيطاليا ترقب حذر

لم يحبط انتشار فيروس كورونا الواسع في إيطاليا من عزيمة رابطة الدوري الإيطالي والحكومة هناك، حيث إن العودة تبدو محسومة بإجماع مطلق.

وخطت الحكومة الايطالية خطوة حذرة الاثنين باتجاه السماح باستئناف التدريبات الجماعية لأندية كرة القدم اعتباراً من 18 أيار/مايو بشرط تعديل البروتوكول الصحي، علماً أن قرار موعد استئناف المسابقة لم يصدر بعد.

إلغاء الموسم صدر

اتخذت الحكومة في هولندا وفرنسا بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن كرة القدم قرارات لا رجعة فيها أحبطت الأندية التي كانت متحمسة لاستئناف النشاط.

ففي هولندا أتى القرار بإنهاء الموسم دون تتويج باللقب وكأنه لم يلعب، أما في فرنسا فقد تمّ تثبيت النتائج التي توقف عليها الدوري وأعلن عن فوز باريس سان جيرمان بالبطولة.

الغموض مستمر في دوري أبطال أوروبا



يبدو ملف دوري أبطال أوروبا من بين الأكثر تعقيداً نظراً لارتباطاته بإجراءات الدول التي لا تزال فرقها مشاركة في المسابقة.

ومع أن تاريخ العودة لم يحدد إلى اللحظة لكن اقتراحات التقليل من مباريات المسابقة المتبقية مطروحة وقرار الاستئناف لا رجعة فيه.

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