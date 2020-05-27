"بروتوكول صحّي" صارم للدوري الروماني

ويأمل الاتحاد الروماني أن يستأنف دوري الدرجة الأولى في 13 يونيو/حزيران المقبل لكن القرار بحاجة لموافقة الحكومة. وتوقفت كل منافسات كرة القدم في البلاد في منتصف مارس/أذار الماضي.

وطبقا للبروتوكول الجديد، يواجه اللاعبون الإيقاف ما بين ست و12 مباراة بالإضافة لغرامة مالية بسبب البصق على الملعب أو التمخّط.

ويجب على اللاعبين أيضا العودة لديارهم وهم يرتدون قمصان اللعب وأن يبتعدوا لمسافة مترين على الأقل عن بعضهم بعضا خلال الإحماء بينما لن يسمح للتشكيلة الأساسية والبدلاء بالوقوف معا قبل المباريات.

وسيستأنف الدوري الروماني بدون جماهير وفي وجود 150 شخصا على الأكثر في الاستاد خلال المباريات.

وقال الاتحاد الروماني إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعطاه مهلة حتى أول يونيو/حزيران لتقديم خططه حول كيفية استكمال موسمه المحلي.

