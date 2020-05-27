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الدوري الألماني
كرة القدم

"بروتوكول صحّي" صارم للدوري الروماني

قد يتعرض اللاعبون في الدوري الروماني للإيقاف لمدة قد تصل إلى 12 مباراة بسبب البصق عندما يُستأنف الموسم بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لبروتوكول جديد أعده الاتحاد الروماني لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.

Reuters

ويأمل الاتحاد الروماني أن يستأنف دوري الدرجة الأولى في 13 يونيو/حزيران المقبل لكن القرار بحاجة لموافقة الحكومة. وتوقفت كل منافسات كرة القدم في البلاد في منتصف مارس/أذار الماضي.  

وطبقا للبروتوكول الجديد، يواجه اللاعبون الإيقاف ما بين ست و12 مباراة بالإضافة لغرامة مالية بسبب البصق على الملعب أو التمخّط.  

ويجب على اللاعبين أيضا العودة لديارهم وهم يرتدون قمصان اللعب وأن يبتعدوا لمسافة مترين على الأقل عن بعضهم بعضا خلال الإحماء بينما لن يسمح للتشكيلة الأساسية والبدلاء بالوقوف معا قبل المباريات.  

وسيستأنف الدوري الروماني بدون جماهير وفي وجود 150 شخصا على الأكثر في الاستاد خلال المباريات.  

وقال الاتحاد الروماني إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعطاه مهلة حتى أول يونيو/حزيران لتقديم خططه حول كيفية استكمال موسمه المحلي.               
 

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