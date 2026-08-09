كأس العالم FIFA 2026™
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني - لا ليجا
الدوري الفرنسي - ليج 1
دوري أبطال إفريقيا
كأس الاتحاد الأفريقي
الدوري الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي
دوري أبطال آسيا للنخبة
كأس الاتحاد الآسيوي للأندية
فورمولا 1
كأس أمم إفريقيا المغرب 2025
كوبا ليبرتادوريس
كأس السوبر الأوروبية
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة
رولان غاروس
ويمبلدون
بطولة أستراليا المفتوحة
بطولة ”ون“ للفنون القتالية
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو - كورتينا 2026
Lucas Digne
الدوري الفرنسي - ليج 1
باريس سان جيرمان يعلن عودة لوكا دين
Sinner to headline Six Kings Slam
تنس
سينر يغيب عن بطولة سينسيناتي بسبب الإصابة
اللقب من نصيب الثنائي المكوّن من تابيا وكوييو
البادل
اللقب من نصيب الثنائي المكوّن من تابيا وكوييو
راؤول فيرنانديث يتوج بسباق جائزة بريطانيا الكبرى
بطولة العالم للموتو جي بي
راؤول فيرنانديث يتوج بسباق جائزة بريطانيا الكبرى
تألق عربي كبير في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب
ألعاب القوى
تألق عربي كبير في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب
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ميركاتو

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كرة القدم
آخر أخبار الميركاتو الصيفي
Lucas Digne
الدوري الفرنسي - ليج 1
باريس سان جيرمان يعلن عودة لوكا دين
تريفو تشالوبا
الدوري الإيطالي - سيري آ
كومو يتعاقد مع المدافع تشالوبا من تشلسي
Enner Valencia
كرة القدم
بوكا جونيورز يتعاقد مع المهاجم إينر فالنسيا
آرسنال يضم البرازيلي برونو غيماريش
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال يضم البرازيلي برونو غيماريش
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كأس العالم 2026

تسجيل معدلات مشاهدة تراكمية
كأس العالم FIFA 2026™
قنوات beIN SPORTS تسجل 6.2 مليار مشاهدة تراكمية
كوريا الجنوبية 2
كأس العالم FIFA 2026™
جلسة استماع برلمانية تفتح ملف إخفاق كوريا الجنوبية
الأرجنتين
كأس العالم FIFA 2026™
"فيفا" يفتح تحقيقاً ضدّ الاتحاد الأرجنتيني
Embolo
كأس العالم FIFA 2026™
إيفاب يعترف: "طرد إمبولو غير صحيح"
مهرجان المشجعين
كأس العالم FIFA 2026™
مونديال 2026: مهرجان المشجعين يحقّق أرقاما قياسية
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بطولة ويمبلدون 2026

الإيطالي يانيك سينر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون 2
ويمبلدون
الإيطالي يانيك سينر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون
تنس
ويمبلدون
لقب زوجي السيدات من نصيب هانيو وملادينوفيتش
Linda Nosková
ويمبلدون
نوسكوفا تتوج بلقب بطولة ويمبلدون
هليوفارا وباتن
ويمبلدون
لقب زوجي الرجال من نصيب هليوفارا وباتن
سينر
ويمبلدون
سينر يتخطى دجوكوفيتش ويبلغ نهائي بطولة ويمبلدون
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الدوري الإنجليزي الممتاز

إنزو ماريسكا
الدوري الإنجليزي الممتاز
ماريسكا يتحدث عن فترة إعداد مانشستر سيتي
آرسنال يضم البرازيلي برونو غيماريش
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال يضم البرازيلي برونو غيماريش
Takehiro Tomiyasu
الدوري الإنجليزي الممتاز
تومياسو إلى كريستال بالاس في صفقة انتقال حر
James Trafford
الدوري الإنجليزي الممتاز
الحارس ترافورد إلى ليدز يونايتد قادماً من سيتي
الألماني يايسله
الدوري الإنجليزي الممتاز
يايسله يغادر الأهلي ويتعاقد مع نيوكاسل يونايتد
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الدوري الإسباني

لي كانغ إن
الدوري الإسباني - لا ليجا
لي كانغ إن سعيد بانضمامه إلى أتليتيكو مدريد
يان دياموندي
الدوري الإسباني - لا ليجا
ديوماندي يخوض مرانه الأول في ريال مدريد
سيميوني يؤكد تمسك أتليتيكو مدريد
الدوري الإسباني - لا ليجا
سيميوني يؤكد تمسك أتليتيكو مدريد بخدمات ألفاريس
بايندر
الدوري الإسباني - لا ليجا
الحارس التركي بايندر ينضمّ إلى صفوف سيلتا فيغو
برشلونة
الدوري الإسباني - لا ليجا
برشلونة يلغي مباراته الودية في طنجة
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الدوري الفرنسي

Lucas Digne
الدوري الفرنسي - ليج 1
باريس سان جيرمان يعلن عودة لوكا دين
اكليوش
الدوري الفرنسي - ليج 1
أكليوش فخور بانضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان
ماغنيس أكليوش
الدوري الفرنسي - ليج 1
باريس سان جيرمان يعلن عن تعاقده مع أكليوش
كولو مواني
الدوري الفرنسي - ليج 1
الفريق الباريسي يعلن انتقال كولو مواني إلى يوفنتوس
نبيل بن طالب
الدوري الفرنسي - ليج 1
ليل يجدد التعاقد مع الجزائري نبيل بن طالب
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بطولة ”ون“ للفنون القتالية

غريغوريان يهزم أوسوبيان
بطولة ”ون“ للفنون القتالية
غريغوريان يهزم أوسوبيان ويتأهل إلى نصف النهائي
داياكاييف يُسقط سوبرلك في معركة العودة
بطولة ”ون“ للفنون القتالية
داياكاييف يُسقط سوبرلك في معركة العودة
سواكيم يتغلّب على نبيل عنان
بطولة ”ون“ للفنون القتالية
سواكيم يتغلّب على نبيل عنان بقرار منقسم
سانجياو
بطولة ”ون“ للفنون القتالية
سانجياو يواجه أوريليو في الفنون القتالية المختلطة
هيميتسبيرغر
بطولة ”ون“ للفنون القتالية
هيميتسبيرغر تدافع عن لقبها أمام دياشكوفا
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