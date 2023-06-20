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كرة القدم
رونالدو يقود البرتغال لتجاوز عقبة أيسلندا
قاد النجم كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي لفوز ثمين خارج الديار عبر تجاوز عقبة نظيره الأيسلندي (1-0) اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.
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بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً
كرة القدم
ناشئو اليابان يهزمون فيتنام برباعية
تغلب المنتخب الياباني على نظيره الفيتنامي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس آسيا تحت سبعة عشر عاماً.
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دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11
توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد أن فرض التعادل على مستضيفه الوداد المغربي 1-1 في إياب الدور النهائي من البطولة مستفيداً من الفوز ذهاباً 2-1.