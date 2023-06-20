دوري أبطال أوروبا
ميركاتو
الدوري الإنجليزي الممتاز
اللغة & النسخة
النسخة
MENA
المزيد
البادل
الملاكمة
ألعاب القوى
الدراجات الهوائية
كرة السلة
اشترك

الدعم

اتصل بنا
beIN CONNECT
beIN MEDIA GROUP
الأسئلة الأكثر شيوعاً
نبذة عن مجموعة beIN
ترددات beIN SPORTS
دليل التلفاز
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احصل على beIN
إشترك
بلدي beIN
يدعم
beIN SPORTS أمريكا
beIN SPORTS أستراليا
معلومات عن هذا الموقع

تابعونا

موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
تويتر
موقع يوتيوبموقع يوتيوب
الانستغرام
ديلي موشن

قم بتنزيل تطبيقاتنا

https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/647fbd0a-9982-4469-a726-76f626b08336/apple-badge.cb24501%402x.png
https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/adf97fbe-0e56-4fff-81a8-1801a0304edb/google-badge.03e68d6%402x.png

مسابقات

الدوري الأمريكي
الدوري الأمريكي
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني - بوندسليجا
الدوري الألماني - بوندسليجا
دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
الدوري الإيطالي - سيري آ
الدوري الإيطالي - سيري آ
تصفيات كأس أوروبا
تصفيات كأس أوروبا
بطولة أوروبا تحت 21 سنة
بطولة أوروبا تحت 21 سنة
كأس العالم للسيدات
كأس العالم للسيدات

أهم الأخبار اليومية

AR HL EURQ ISL POR 200623
كرة القدم
رونالدو يقود البرتغال لتجاوز عقبة أيسلندا

قاد النجم كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي لفوز ثمين خارج الديار عبر تجاوز عقبة نظيره الأيسلندي (1-0) اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

كانتي
كرة القدم
الفرنسي نغولو كانتي يوقع رسمياً مع الاتحاد السعودي
EN HL EURQ EST BEL 200623
كرة القدم
لوكاكو يبصم في فوز بلجيكا على إستونيا
AR SP HALLAND GOALS 200623
كرة القدم
هالاند يواصل شهيته التهديفية ويدون على ثنائية
AR HL AFCONQ SUD MAU 200623
كرة القدم
المنتخب الموريتاني يتغلّب على نظيره السوداني

أحدث أخبار كرة القدم

AR 20 ALGERIA TUNIS OOV
00:21
كرة القدمالتعادل يحسم المواجهة الودّية بين الجزائر وتونس
كانتي
كرة القدمالفرنسي نغولو كانتي يوقع رسمياً مع الاتحاد السعودي
EN HL EURQ EST BEL 200623
03:56
كرة القدملوكاكو يبصم في فوز بلجيكا على إستونيا
AR HL EURQ FRA GRE 190623
04:36
كرة القدممنتخب فرنسا يتخطى ضيفه منتخب اليونان بصعوبة
AR SP HALLAND GOALS 200623
01:44
كرة القدمهالاند يواصل شهيته التهديفية ويدون على ثنائية
AR SP COLOMBIA GOALS 200623
02:00
كرة القدمكولومبيا تُسقط ألمانيا على أرضها ودياً
Le Sénégal bat le Brésil
كرة القدمالسنغال تسطر فوزاً للتاريخ على البرازيل

بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً

20 JAPAN
كرة القدم
ناشئو اليابان يهزمون فيتنام برباعية

تغلب المنتخب الياباني على نظيره الفيتنامي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس آسيا تحت سبعة عشر عاماً.

AR HL AFCU17 AUS KSA 160623
كرة القدم
فوز ثمين للسعودية على أستراليا
AR HL AFCU17 LOA YEM 180623.mp4
كرة القدم
اليمن يواصل انتصاراته في بطولة آسيا للناشئين
AR HL AFCU17 QAT IRN 190623
كرة القدم
تعادل قطر وإيران وكوريا الجنوبية إلى ربع النهائي
AR HL AFCU17 KSA TJK 190623
كرة القدم
المنتخب السعودي إلى ربع نهائي كأس آسيا للناشئين

التنس

جابر
التنسدورة برلين: خروج مبكّر لجابر حاملة اللقب
كونتافيت
التنسكونتافيت المصنفة ثانية سابقاً ستعتزل في ويمبلدون
ميار شريف
التنسالمصرية ميار شريف تصعد للمركز 31 عالمياً
نوفاك دجوكوفيتش
ATP-Tourدجوكوفيتش يستعيد صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين
تصريح شفيونتيك
French Open - Womens Doublesشفيونتيك تُشيد بموخوفا
مراسم التتويج
French Open - Womens Doublesمراسم تتويج شفيونتيك بلقب بطولة رولان غاروس
AR HL RG SWI MUC 100623
French Open - Womens Doublesشفيونتيك تظفر بلقب رولان غاروس للمرّة الثالثة

الدوري الأميركي لكرة السلة

برادلي بيل
NBAأنباء عن انتقال برادلي بيل إلى فينيكس صنز
لو وليامس
NBAلو وليامس يعلن اعتزاله
مورانت
NBAايقاف مورانت نجم غريزليز 25 مباراة
نيكولا يوكيتش
NBAيوكيتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في النهائي
Mich Int
00:54
NBAمايكل بورتر جونيور يتحدث عن تتويج دنفر ناغتس

أخبار متنوعة

دوري أبطال إفريقيا

AR HL CAFCL WAC AHLY 110623
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11

توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد أن فرض التعادل على مستضيفه الوداد المغربي 1-1 في إياب الدور النهائي من البطولة مستفيداً من الفوز ذهاباً 2-1.

shenawi vtc
دوري أبطال أفريقيا
الشناوي: كان لدينا الإصرار على التتويج باللقب
ahly coronation
دوري أبطال أفريقيا
وقائع تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا
logo

دوري أبطال أوروبا

inzaghi vtc
دوري أبطال أوروباإنزاغي: "لم نستحق الخسارة.. هذه هي كرة القدم"
foden vtc
دوري أبطال أوروبافودين: "فوز مانشستر سيتي باللقب حلم تحقق"
haaland vtc
دوري أبطال أوروباالسعادة تغمر هالاند
فوز مانشستر سيتي التاريخي.. أبرز الحقائق والأرقام
دوري أبطال أوروبافوز مانشستر سيتي التاريخي.. أبرز الحقائق والأرقام
2 city coronation
دوري أبطال أوروبامراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا

الدعم

اتصل بنا
beIN CONNECT
beIN MEDIA GROUP
الأسئلة الأكثر شيوعاً
نبذة عن مجموعة beIN
ترددات beIN SPORTS
دليل التلفاز
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احصل على beIN
إشترك
بلدي beIN
يدعم
beIN SPORTS أمريكا
beIN SPORTS أستراليا
معلومات عن هذا الموقع

تابعونا

موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
تويتر
موقع يوتيوبموقع يوتيوب
الانستغرام
ديلي موشن
footer bein logo white

قم بتنزيل تطبيقاتنا

https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/647fbd0a-9982-4469-a726-76f626b08336/apple-badge.cb24501%402x.png
https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/adf97fbe-0e56-4fff-81a8-1801a0304edb/google-badge.03e68d6%402x.png
الرئيسية Icon
الرئيسية
نتائج مباشرة Icon
نتائج مباشرة
الفيديو Icon
الفيديو
https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/f3a28e96-8624-46e2-ba73-fe92ae75e192/icon_live_selected%20%282%29.svg
مباشر
جدول البث Icon
جدول البث