باريس سان جيرمان يعلن عودة لوكا دين إلى صفوف الفريق بعقد يمتد حتى عام 2029

أعلن باريس سان جيرمان عودة المدافع الدولي الفرنسي لوكا دين إلى صفوفه، بعقد يمتد لـ3 مواسم حتى عام 2029.