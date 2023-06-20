دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11

توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد أن فرض التعادل على مستضيفه الوداد المغربي 1-1 في إياب الدور النهائي من البطولة مستفيداً من الفوز ذهاباً 2-1.