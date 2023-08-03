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01:50
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01:15
كأس العالم للسيداتالمغرب يبحث عن مواصلة الإنجاز في مونديال السيدات
السويد تنهي مغامرة الأرجنتين
04:25
كأس العالم للسيداتالسويد تنهي مغامرة الأرجنتين
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الدوري الإنجليزي الممتازكلوب يؤكد أن ليفربول تخطى إحباط الموسم الماضي
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00:49
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03:56
كأس العالم للسيداتملخص مباراة البرتغال والولايات المتحدة
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الدوري التركي الممتازغلطة سراي يقدم لاعبيه الجدد
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00:57
كرة القدمالرجاء المغربي والوحدة الإماراتي إلى ربع النهائي
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00:35
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00:36
الدوري الإسبانيلاس بالماس يتعاقد مع المغربي منير الحدادي

أخبار متنوعة

lucas
كرة القدم
لوكاس مورا يعود إلى البرازيل عبر بوابة ساو باولو

عاد الجناح الدولي السابق البرازيلي لوكاس مورا إلى دوري بلاده لكرة القدم عبر بوابة فريق بداياته ساو باولو، حسب ما أفاد النادي البرازيلي.

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الدعم

اتصل بنا
beIN CONNECT
beIN MEDIA GROUP
الأسئلة الأكثر شيوعاً
نبذة عن مجموعة beIN
ترددات beIN SPORTS
دليل التلفاز
احصل على beIN
إشترك
بلدي beIN
يدعم
beIN SPORTS أمريكا
beIN SPORTS أستراليا
معلومات عن هذا الموقع

تابعونا

فيسبوك
تويتر
يوتيوب
إنستاغرام
تيك توك
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