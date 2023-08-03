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كرة القدم
لوكاس مورا يعود إلى البرازيل عبر بوابة ساو باولو
عاد الجناح الدولي السابق البرازيلي لوكاس مورا إلى دوري بلاده لكرة القدم عبر بوابة فريق بداياته ساو باولو، حسب ما أفاد النادي البرازيلي.