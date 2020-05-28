رابطة الدوري الإنكليزي توافق على استئناف المنافسات في ١٧ يونيو

وستكون العودة في ١٧ يونيو مع لقاءي استون فيلا وشيفيلد يونايتد من جهة ومانشستر سيتي بمواجهة أرسنال من جهة اخرى، وهما لقاءان تم تأجيلها مسبقا بسبب كأس الرابطة، على أن تجري بعد ذلك جولة كاملة يوم الجمعة 19 يونيو.

وكما هو معروف ستكون جميع اللقاءات خلق أبواب موصدة.

ووافقت الرابطة أيضًا على اقتراح ببث جميع المباريات الـ 92 المتبقية مباشرة.

وقال الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز ريتشارد ماسترز: "اليوم اتفقنا مؤقتًا على استئناف الدوري الممتاز يوم الأربعاء 17 يونيو".

"لكن هذا التاريخ لا يمكن تأكيده حتى نؤمن جميع متطلبات السلامة اللازمة، لأن صحة وسلامة جميع المشاركين والداعمين هي أولويتنا."

وأضاف: "للأسف ، يجب أن تتم المباريات بدون مشجعين في الملاعب، لذلك يسعدنا أننا توصلنا إلى حل إيجابي للجماهير حتى تتمكن من مشاهدة جميع المباريات الـ 92 المتبقية."

وتابع: "الدوري الممتاز والاندية فخورون بأن لديهم مشجعين متحمسين ومخلصين بشكل مذهل. من المهم التأكد من أن أكبر عدد ممكن من الناس يمكنهم مشاهدة المباريات في منازلهم".

وختم البيان: "سنستمر في العمل خطوة بخطوة وبالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة بينما نتحرك نحو استئناف موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠."

وذكر بيان الرابطة أن مواعيد انطلاقة المباريات ستختلف عن الأوقات التقليدية بسبب النقل المباشر.