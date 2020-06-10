آخر أخبار عودة الدوري الإسباني June 10, 2020 20:24 3:56 دقيقة تابعوا آخر أخبار عودة منافسات الـ"ليغا" من خلال تقرير مراسل beIN SPORTS جمال جبالي. الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة بايل يعود لتدريبات الملكي 3:22 دقيقة السماح بعودة الجماهير في الليغا يفاجىء بعض الأندية 0:34 دقيقة ريال مدريد يريد تمديد عقد راموس 5:23 دقيقة آخر المستجدات من مدريد قبل استئناف الليغا 1:04 دقيقة نونو غوميش يدعم إقامة مباريات دوري الأبطال بلشبونة 0:23 دقيقة تقارير تؤكد اهتمام تشيلسي بضم هافيرتس نجم ليفركوزن 0:46 دقيقة إنهاء موسم المستويين الثالث والرابع في إنكلترا 2:33 دقيقة ماريو بالوتيلي يتعرّض لموقف محرج ! 0:34 دقيقة توزار ينضمّ إلى صفوف هيرتا برلين قريباً 0:30 دقيقة هوفنهايم يتخلى عن مدربه