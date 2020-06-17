

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء أن مسابقة دوري الأبطال المعلقة منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستكمل بنظام "بطولة مصغرة" في لشبونة اعتبارا من 12 آب/أغسطس.

وأشار الاتحاد على هامش اجتماع للجنته التنفيذية بدأ اليوم، إلى أن المسابقة القارية ستقام اعتبارا من الدور ربع النهائي، بموجب أدوار إقصائية من مباراة واحدة في العاصمة البرتغالية التي ستستضيف المباراة النهائية في 23 آب/أغسطس.

إلى ذلك، ستستكمل المسابقة الثانية للأندية، أي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بنظام مماثل في أربع مدن ألمانية أبرزها كولن، على أن يقام النهائي في 21 آب/أغسطس.

وتوقفت مسابقتا الأندية عند محطة الدور ثمن النهائي.

وتتبقى أربع مباريات في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، بعدما ضمنت أندية أتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ولم يحدد يويفا ما إذا كانت مباريات الاياب المتبقية ستقام في ملاعب الأندية المعنية أو في البرتغال.

إلى ذلك، تتبقى 10 مباريات في الدور ثمن النهائي لـ"يوروبا ليغ" موزعة كالآتي: مباراتان من الذهاب، وكامل مباريات الإياب.

وأعلن الاتحاد القاري أن مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية لدوري الأبطال، ستقام على الملعبين الخاصين لناديي بنفيكا وسبورتينغ.

وفي حال استكمال الدور ثمن النهائي في البرتغال، يتوقع استخدام ملعب في بورتو والملعب الخاص بغيمارايش.

ويستكمل دور الـ16 في السابع والثامن من آب/أغسطس على أن يقام الدور ربع النهائي في 12 و15 منه، نصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.

وكانت المباراة النهائية مقررة في ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول في 30 أيار/مايو الماضي. لكن يويفا أكد أن المدينة التركية ستستضيف نهائي المسابقة لموسم 2020-2021، على أن تستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية نهائي 2022 بعدما كان من المقرر أن تستضيف نهائي الموسم المقبل.

أما منافسات الدوري الأوروبي ستقام في أربع مدن ألمانية هي غيلسينكيرشن، دويسبورغ، دوسلدورف وكولن، على أن يقام النهائي في الأخيرة بعدما كان مقررا في مدينة غدانسك البولندية.

ووافق يويفا على البنود الأساسية للبروتوكول الصحي الذي سيعتمد لاستكمال المنافسات على أن توضع اللمسات الأخيرة للإجراءات خلال الأسابيع المقبلة من أجل ضمان سلامة كل المعنيين.

ولم يحسم الاتحاد القاري من الآن ما إذا كان سيتم السماح للجمهور بحضور المباريات في المدرجات، مشيرا إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيصدر "بحلول منتصف تموز/يوليو".







