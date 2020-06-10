تخفيف القيود الصحية في مباريات الـ"بوندسليغا"

وأصبحت ألمانيا في 16 أيار/مايو، أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا تستكمل المنافسات المحلية، بعد تعليقها منذ آذار/مارس الماضي بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وأتت هذه العودة خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، ومع إجراءات صحية صارمة على اللاعبين وأفراد الجهاز الفني وكل المعنيين بالمباريات.

لكن سلطات كرة القدم الألمانية أعلنت اليوم البدء بتخفيف الإجراءات. وعليه، لن يعود لزاماً على الجالسين إلى دكة البدلاء، وضع الكمامات كما جرت العادة منذ استئناف المباريات.

كما سيسمح لمسؤولي الأندية الحاضرين في المنصة، إزالة الكمامة.

وستكون إزالة الكمامة متاحة متى بات المعنيون "قد أصبحوا على مسافة 1,5 م على الأقل من الشخص الأقرب إليهم".

وضمن إجراءات تخفيف القيود، رفعت سلطات اللعبة العدد الأقصى لممثلي وسائل الإعلام المسموح بتواجدهم في الملعب، من 13 الى 26 شخصا.

وأوضح البيان المشترك للرابطة والاتحاد ان "هذه التعديلات خضعت لتدقيق وموافقة وزارة العمل الفدرالية، ومن المقرر أن يتم تطبيقها حتى نهاية الموسم".

كما سيتم تطبيق هذه الإجراءات المخففة في نهائي مسابقة الكأس المقرر في الرابع من تموز/يوليو.

وتقام في عطلة نهاية الأسبوع الحالي المرحلة الحادية والثلاثون (من أصل 34) ضمن الدوري الألماني. ويتصدر بايرن ميونيخ الباحث عن لقبه الثامن توالياً، الترتيب بفارق سبع نقاط عن بوروسيا دورتموند.



