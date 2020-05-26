منافسات الدوري الإسباني تستأنف في 11 يونيو القادم

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت عن تعليق مباريات الليغا في الثاني عشر من مارس/آذار الماضي، إلا أنه وانطلاقاً من منتصف نيسان/أبريل بدأت رابطة الليغا وبالتعاون مع الحكومة الإسبانية في العمل عن كثب وبجدية لعودة المنافسات، فبعد أن قام لاعبو أندية الدوري الإسباني بإجراء الفحوصات الطبية مطلع الشهر الحالي، عادوا لاستئناف التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في الثامن عشر من أيار/مايو.

ثم جاء تصريح الحكومة الإسبانية يوم 23 أيار/مايو الماضي ليمنح الضوء الأخضر بعودة المنافسات والحياة إلى الملاعب الإسبانية.

وقال وقتها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز "في أسبوع الثامن من حزيران/يونيو، استئناف المنافسات الرياضية الاحترافية الكبرى، لاسيما الليغا، سيصبح مسموحا به"، وذلك خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه أيضا سلسلة إجراءات إضافية للتخفيف من قيود الاغلاق التي تم فرضها في الأسابيع الماضية للحد من تفشي "كوفيد-19".

وصرح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أنّ التاريخ المرجح لعودة الليغا يجب أن يتضمن مباراة منتظرة بحسب ما نقلته الصحف الإسبانية في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي.

ونقلت معظم الصحف الإسبانية الشهيرة تصريحات تيباس التي كشف من خلالها عن الموعد المحتمل لعودة الليغا لنشاطها والمباراة الأولى التي ينتظرها عشاق الكرة في إسبانيا.

وقال تيباس: "هناك احتمال لإقامة مباراة في الحادي عشر من حزيران/يونيو، ستكون مباراة فريدة، ديربي إشبيلية (ريال بيتيس وإشبيلية) في العاشرة مساءً، أتمنى تأكيد هذا الموعد" مشيراً إلى أنّ المباراة الأولى يجب أن تكون تكريماً للضحايا.

