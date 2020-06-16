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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

أسرار العودة - شركة صغيرة لعبت دوراً محورياً في استئناف مباريات البريميرليغ

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عندما تعود عجلة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الى الدوران اعتباراً من الأربعاء، ستكون شركة صغيرة في هونغ كونغ، أحد الأطراف "المجهولين" في هذا المسار.

Reuters

ولعبت الشركة المتخصصة في الفحوص الطبية دوراً محورياً في عودة البريمرليغ بعد توقفه منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد توقيعها عقداً مع رابطة الدوري بقيمة خمسة ملايين دولار، توفر بموجبه خدمات إجراء فحوص "كوفيد-19" للاعبين وأفراد الأندية.

وكانت هذه الاختبارات الدورية، من نقاط النقاش الأساسية التي رافقت مسار البحث عن استكمال الموسم في الفترة الماضية، لاسيما في ظل خشية العديد من اللاعبين من التقاط العدوى ونقلها بالتالي إلى عائلاتهم.

وأقامت الشركة مركزاً في مقر كل من الأندية العشرين المشاركة في الدوري الممتاز، لإجراء فحوص مرتين أسبوعياً بالتعاون مع مختبرات شريكة في المملكة المتحدة، في إطار التحضير لاستئناف المنافسات هذا الأسبوع.

وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الالكتروني للدوري، أجريت حتى الآن ثماني جولات من الفحوص، وذلك بمعدل يومين لكل جولة (باستثناء الجولة الثانية التي امتدت أربعة أيام)، اعتبارا من 17 أيار/مايو وحتى 12 حزيران/يونيو. وشملت الفحوص 8687 شخصا، وتم تسجيل 16 حالة إصابة في صفوف الأندية، بعضها للاعبين، في فرق مثل توتنهام هوتسبر، نوريتش سيتي، واتفورد، بورنموث، وبيرنلي.

وأدت هذه الاختبارات التي تصدر نتائجها عادة في غضون 48 ساعة، دوراً أساسياً في تسهيل استكمال موسم كرة القدم في إنكلترا، والذي يحظى بشعبية واسعة في القارة الآسيوية. 
 

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