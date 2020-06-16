أسرار العودة - شركة صغيرة لعبت دوراً محورياً في استئناف مباريات البريميرليغ

ولعبت الشركة المتخصصة في الفحوص الطبية دوراً محورياً في عودة البريمرليغ بعد توقفه منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد توقيعها عقداً مع رابطة الدوري بقيمة خمسة ملايين دولار، توفر بموجبه خدمات إجراء فحوص "كوفيد-19" للاعبين وأفراد الأندية.

وكانت هذه الاختبارات الدورية، من نقاط النقاش الأساسية التي رافقت مسار البحث عن استكمال الموسم في الفترة الماضية، لاسيما في ظل خشية العديد من اللاعبين من التقاط العدوى ونقلها بالتالي إلى عائلاتهم.

وأقامت الشركة مركزاً في مقر كل من الأندية العشرين المشاركة في الدوري الممتاز، لإجراء فحوص مرتين أسبوعياً بالتعاون مع مختبرات شريكة في المملكة المتحدة، في إطار التحضير لاستئناف المنافسات هذا الأسبوع.

وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الالكتروني للدوري، أجريت حتى الآن ثماني جولات من الفحوص، وذلك بمعدل يومين لكل جولة (باستثناء الجولة الثانية التي امتدت أربعة أيام)، اعتبارا من 17 أيار/مايو وحتى 12 حزيران/يونيو. وشملت الفحوص 8687 شخصا، وتم تسجيل 16 حالة إصابة في صفوف الأندية، بعضها للاعبين، في فرق مثل توتنهام هوتسبر، نوريتش سيتي، واتفورد، بورنموث، وبيرنلي.

وأدت هذه الاختبارات التي تصدر نتائجها عادة في غضون 48 ساعة، دوراً أساسياً في تسهيل استكمال موسم كرة القدم في إنكلترا، والذي يحظى بشعبية واسعة في القارة الآسيوية.

