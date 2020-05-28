آخر مستجدات عودة الدوري الإسباني من قبل beIN SPORTS May 28, 2020 07:01 4:35 دقيقة آخر مستجدات عودة الدوري الإسباني يوافينا بها مراسلنا جمال جبالي من مدريد. -آخر الفيديوهات 2:24 دقيقة رولان غاروس يستعد للخريف 3:40 دقيقة آخر أخبار ومستجدات الدوري الإنكليزي الممتاز 4:35 دقيقة آخر مستجدات عودة الدوري الإسباني 3:34 دقيقة أوغسبورغ يتعادل سلبياً مع بادربورن 2:57 دقيقة تعادل إيجابي بين أونيون برلين وماينتس 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 4:24 دقيقة هوفنهايم يضرب شباك كولن بثلاثية 0:29 دقيقة تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس ألمانيا 3:52 دقيقة 4 أهداف في قمّة لايبزيغ وهيرتا برلين 0:38 دقيقة فحوصات إيجابية لأربعة لاعبين في الدوري الإنكليزي