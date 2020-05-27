الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيسمح بإقامة مباريات أيام الاثنين والجمعة لإنهاء الموسم

وسبق أن رفعت رابطة الدوري دعوى قضائية بحق الاتحاد المحلي للعبة الذي يعارض فيه إقامة مباريات أيام الاثنين والجمعة، الا أن قاضيا في محكمة العدل العليا في العاصمة مدريد رفضها "بأكملها".

وجاء في بيان للاتحاد أنه كان "راضيا الى أقصى الحدود" بالقرار، مضيفا أنه على الرغم من معارضته لاقامة المباريات في ايام الجمعة والاثنين وحصوله على حكم قضائي بذلك سيسمح بخوض المنافسات في تلك الايام كمبادرة "حسن نية".

وتابع البيان أن الاتحاد "يرغب في السماح للموسم الحالي من الوصول الى خاتمة من دون أي مشاكل"، مؤكدا أنه "سيسمح لليغا خوض المباريات أيام الجمعة والاثنين عند استئناف بطولة الموسم الحالي حتى نهايته" المعلق من آذار/مارس الفائت بسبب كوفيد-19.

وتابع "لا نطلب شيئا في المقابل خلال فترة الشهر ونصف الشهر المقبلة".

وردت رابطة الدوري إزاء الحكم الصادر ببيان مقتضب أعربت فيه عن "احترامها (للقرار) ولكن رفضها القاطع للحكم"، مشيرة الى انها ستتقدم باستئناف.

وعارض الاتحاد في تموز/يوليو الفائت اقتراح إقامة مباريات أيام الاثنين والجمعة من أجل زيادة الارباح من ايرادات حقوق البث التلفزيوني.

وردت رابطة الدوري حينها أنها تملك السلطة لتحديد المواعيد والاوقات لمبارياتها، فيما أكد الاتحاد أنه يحق لها تحديد موعد انطلاق المباريات لا الايام.

وفي آب/أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة حكما سلميا أوليا يسمح للرابطة بخوض مباريات يوم الجمعة وليس الاثنين خلال الموسم الحالي.

تقدمت بعدها الرابطة بدعوى قضائية متهمة الاتحاد بالـ"خيانة والسلوك غير القانوني".

وأصدر الاربعاء القاضي أندريه سانشيز حكمه قائلا إن للرابطة حكمها الذاتي لتنظيم مسابقاتها ولكن مع "تنسيق ضروري وإلزامي مع الاتحاد الاسباني لكرة القدم".

وقال إن على "الاتحاد والرابطة التفاوض بنية حسنة" بشأن أيام الاثنين والجمعة.

وتبدو الاموال التي تجنيها الرابطة من العقود التلفزيونية المشكلة الاساسية بينها وبين الاتحاد، حيث تصل قيمتها الى اكثر من ملياري يورو (2,2 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات.

وقالت الرابطة إن الاتحاد سيقبل بإقامة مباريات في أيام اضافية مقابل "تسديد 30 مليون يورو"، وهو مبلغٌ اعتبرته كبيرا.

وسبق أن عارض الاتحاد خوض مباريات أيام الاثنين والجمعة على اعتبار أنها غير مناسبة للجماهير، ولكنه اعتبر أن الدوري سيستأنف خلف أبواب موصدة مضيفا أنه قد يبقي على هذا القرار في حال إقامة أيضا منافسات الموسم المقبل في ملاعب فارغة.



