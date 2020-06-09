منتخب تونس أول منتخب يستأنف التدريبات في العالم June 9, 2020 14:52 2:30 دقيقة -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة الموسم الكروي اللبناني ينطلق في 29 يوليو 5:38 دقيقة آخر أخبار جاهزية ميسي واستئناف الليغا 2:30 دقيقة منتخب تونس أول منتخب يستأنف التدريبات في العالم 5:06 دقيقة فرنسا تنتظر قرار مجلس الدولة 4:00 دقيقة أندية إيطاليا ترفض حسم اللقب بطريقة حسابية 1:04 دقيقة هامبورغ يسقط في فخ التعادل 0:34 دقيقة موناكو يستغني رسمياً عن حارسه الكرواتي سوباشيتش 0:40 دقيقة الجماهير مدعوة لحضور دوري سوبر الرغبي في نيوزيلندا 2:23 دقيقة العائدون من الإصابة تحت الضوء في الدوري الإسباني 0:44 دقيقة السلطات الفرنسية تسعى لفتح صفحة جديدة مع الجماهير