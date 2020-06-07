سوار الكتروني لتعقب تحركات لاعبي كرة السلة

وأوضح الدكتور فلوريان كاينتسينغر، المسؤول عن الإجراءات الصحية الخاصة بالبطولة، للمحطة التلفزيونية الرياضية "ماغنتا سبورت" أنه "إذا كان اختبار لاعب أو عضو في الطاقم إيجابيا، فيمكننا استخدام هذه البيانات لمعرفة من كان على اتصال به خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وتابع "لقد طبّقنا هذه التكنولوجيا كوسيلة احتياطية لأسوأ السيناريوهات"، أي الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

ومع ذلك، سيكون استخدام السوار على أساس طوعي، على أن يكون اسم صاحب الرقاقة الموجودة في السوار مستعاراً ولا يمكن سوى للأطباء المسؤولين عن الفرق تحديد الهوية الحقيقية للاعب.

وأكد المدير المسؤول عن كرة السلة في نادي بايرن ميونيخ، ماركو باسيتش، لشبكة "أي أس بي أن" الرياضية بأنه سيتم "حث اللاعبين بشدة" على ارتداء السوار، لكنه لن يجبرهم على فعل ذلك، مضيفاً "نأمل أن يفهم الجميع سبب قيامنا بذلك".

وعلى غرار دوري كرة القدم، وضع دوري كرة السلة الألماني بروتوكولاً صحياً وجدولاً زمنياً لإنهاء موسمه، وقد وافقت عشرة فرق على المشاركة في البطولة التي تستمر لثلاثة أسابيع، ووضعت جميعها في حالة من العزل الصحي داخل فندق واحد في ميونيخ.

وبعد مباريات دور المجموعات (مجموعتان من خمسة فرق كل منهما)، تقام الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام الذهاب والإياب.

وكشف مدير الدوري ستيفان هولتس أن هذه الخطوة تهدف إلى تعقب تحركات اللاعبين من أجل معرفة مع من تواصلوا لأنه "إذا كان هناك اختبار إيجابي، فإن المجموعة بأكملها ستكون في خطر. يمكن أن يعني ذلك نهاية البطولة".





