ما هي الخطوات المنتظرة لحين موعد استئناف الليغا؟ من قبل beIN SPORTS May 24, 2020 15:39 3:14 دقيقة الزميل جمال جبالي يوافينا بأبرز التفاصيل من العاصمة الإسبانية مدريد بعد إعطاء الحكومة الضوء الأخضر بعودة منافسات دوري كرة القدم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة بارتوميو يزور لاعبي برشلونة 3:14 دقيقة ما هي آخر المستجدات على الساحة الإيطالية؟ 3:14 دقيقة ما هي الخطوات المنتظرة لحين موعد استئناف الليغا؟ 3:53 دقيقة شالكه يسقط على أرضه أمام أوغسبورغ 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 11:27 دقيقة موجز الأخبار 0:52 دقيقة كورونا: اكتشاف حالتي إصابة جديدتين في البريميرليغ 29:00 دقيقة لقاء حصري يجريه محمد كيدان مع علي محمد علي 4:31 دقيقة ليفركوزن يهزم مونشنغلادباخ بحضور 13 ألف مجسم ورقي 4:48 دقيقة بايرن ميونيخ يحافظ على مسافة الأمان أمام دورتموند