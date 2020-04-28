ليست مباراة خيرية: ميسي وأوباميانغ وبوغبا وراموس يمكن أن يلعبوا في فريق واحد!

متابعة: مازن الريس



مع انتشار فيروس كورونا تستمر المحادثات المعقدة مع اللاعبين بشأن تجديد عقودهم، الأمر لا يتوقف فقط على من ينتهي ارتباطه بفريقه نهاية الموسم أو بالانتقالات الشتوية المقبلة، بل يمتد إلى كوكبة من الأساطير تنتهي عقودهم صيف 2021.

وأعدت صحيفة ذا صن البريطانية تقريراً موسعاً شكلت من خلاله فريقاً يضم 11 لاعباً في تشكيلة أساسية تتمنى أكبر أندية العالم الحصول على خدمات أي لاعب منها بمقابل مادي معقول، لكن الغريب أنهم متوفرين مجاناً بدءاً من الصيف المقبل، حيث توقفت معظم مفاوضاتهم حالياً بسبب فيروس كورونا.

وأدى انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) للتباعد الاجتماعي في معظم دول أوروبا مما يعني عدم التقاء مسؤولي الأندية باللاعبين، كما فرض شروط مادية جديدة عقب خسائر الفرق الفادحة جراء توقف الأنشطة الرياضية في الأسابيع الفائتة.

وجاءت التشكيلة التي ستلعب بخطة 3 – 5 – 2 في حال تخيل جمعهم بفريق واحد على النحو الآتي:



حراسة المرمى: الإيطالي دوناروما (ميلان).



خط الدفاع: الفرنسي أوباميكانو (لايبزيغ الألماني) – الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)، النمساوي ألابا (بايرن ميونيخ الألماني).



خط الوسط: الفرنسي بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، الإسباني تياغو ألكانتارا (بايرن ميونيخ)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، الألماني سانيه (مانشستر سيتي الإنكليزي)، الكولومبي خاميس رودريغيز (ريال مدريد).



خط الهجوم: الغابوني أوباميانغ (أرسنال الإنكليزي)، الأرجنتيني أغويرو (مانشستر سيتي).

ولكل لاعب من هؤلاء قصة مختلفة عن غيره فمنهم من يسير بخطوات ثابتة من أجل التجديد لسنة أو أكثر ومنهم من تقاتل أندية أخرى لضمه، إضافة لمن لا توجد مؤشرات واضحة بشأن بقية مسيرته.

ومع مراعاة أن اقتراب فترة نهاية عقود اللاعبين تمنح الأندية الأخرى أفضلية لجلبهم بأسعار مقبولة نظراً للضغوط المترتبة على أنديتهم التي ستجبر على تركهم مجاناً في صيف 2021، فتأتي تفاصيل مستقبل بعض هؤلاء اللاعبين على النحو الآتي:

يتصدر القائمة بكل تأكيد ميسي، فأسطورة برشلونة لا يمكن تخيله يخرج من كامب نو حالياً، لكنه في الوقت ذاته يبقى هدفاً مشروعاً لغوارديولا مع مانشستر سيتي.

حامل لقب الدوري الإنكليزي نفسه يراقب المفاوضات المتوقفة بين سيرجيو راموس وريال مدريد ويحاول إيجاد طريقة لمعرفة أفكار لاعبه الألماني سانيه الذي كان مرشحاً للانتقال إلى بايرن ميونيخ منذ أشهر.

وفي ألمانيا يحاول بطلها الحفاظ على تياغو ألكانتارا صاحب الـ29 عاماً، ويفكر أيضاً بخيار ضم رودريغيز الذي تبدو أيامه معدودة مع الملكي.

أحد أكثر الأسماء تردداً في سوق الانتقالات هو أوباميانغ وسط تقارير عن رفضه التجديد مع أرسنال والوضع ذاته بالنسبة للموهوب أوباميكانو الذي ينتظر خروجه من لايبزيغ إلى بايرن أيضاً.

تبقى قضية انتقال بول بوغبا واحدة من أكثر القصص تعقيداً نظراً لمزاجية بطل العالم وتأثير وكيل أعماله على قراراته والوضع ليس أقل ترقباً عندما يتعلق بدوناروما.

ولا تتسع التشكيلة الأساسية لكوكبة النجوم التي ستنتهي عقودها في 2021 إذا سنضطر لأن نضع على دكة البدلاء كل من الأرجنتيني دي ماريا لاعب سان جيرمان ونوير حارس بايرن والكرواتي إيفان راكيتيتش متوسط ميدان برشلونة والألماني مسعود أوزيل مهندس وسط أرسنال، دون أن ننسى لينغارد وديباي.