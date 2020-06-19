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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الأميركي

إصابة لاعبين بفيروس كورونا في الدوري الأميركي لكرة القدم

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تأكدت إصابة لاعبين بفيروس كورونا في الـ"MLS".

Reuters

أعلن كل من إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد المنافسين في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس) الجمعة، عن إصابة لاعب في صفوفه بفيروس كورونا المستجد من دون الكشف عن هويته.

ويخضع اللاعبون والمدربون والعاملون في الأندية لفحوصات الكشف عن "كوفيد-19" التزاماً بالبروتوكول الصحي الذي وضعته الرابطة، التي تخطط لاستكمال الدوري المعلق منذ آذار/مارس الماضي في 8 تموز/يوليو المقبل على شكل بطولة مصغرة في مجمع ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا.

يعمل نادي إنتر ميامي المملوك من الدولي الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام وفقاً لإرشادات رابطة الدوري والسلطات المحلية بما خص تدابير السلامة.

ويخضع لاعب إنتر ميامي المصاب والذي لا يعاني من أيّ عوارض للعزل منذ أن أيقن شخصياً أنّه كان على احتكاك قريب من أحد المصابين الذين أظهروا عوارض طفيفة.

أما لاعب أتلانتا المصاب والذي لا يعاني بدوره من أيّ عوارض، هو الوحيد الذي تمّ تشخيصه إيجابياً بين زملائه وأعضاء الجهاز الفني.

وتخطط رابطة الدوري لاستكمال البطولة التي توقفت بعد مرحلتين فقط على شكل صيغة تشبه كأس العالم، تبدأ بدور المجموعات ثم أدوار إقصائية وصولاً إلى النهائي في 11 آب/أغسطس.

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