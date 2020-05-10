أوباميانغ لن يذهب لبرشلونة حتى وإن فشل بالانتقال إلى ريال مدريد

مازن الريس

لأشهر مضت، لاحقت الصحف الرياضية أخبار الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ وتعمّقت بشكل يومي تقريباً في مسألة استمراره مع أرسنال الإنكليزي، إذ كان برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي في العناوين، إلا أنّ المعطيات انقلبت الآن وبات من شبه المستحيل الرحيل إلى برشلونة.

وتعود الواقعة إلى تصريح معلن من أوباميانغ هداف الدوري الممتاز بشأن رغبته في اللعب مع ريال مدريد، وهو ما يسمى بتجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة لإدارة وجمهور برشلونة (والعكس صحيح)، خاصة وأن التجارب السابقة أثبتت : "إذا كنت تصرح علناً برغبتك في اللعب مع ريال مدريد فعليك أن تنسى برشلونة".

ماذا قال أوباميانغ عن ريال مدريد؟

لا تقبل تصريحات أوبا اللبس أو الجدل فقد كان واضحاً جداً بقوله: "قبل موت (جدي) بعامين وعدته بأن ألعب مع ريال مدريد في أحد الأيام، كان من أفيلا، ليس بعيداً عن مدريد وهذا ما قلته له".

مضيفاً: "أعرف بأنّ مثل هذه الأشياء ليست سهلة، لكنها تبقى في ذاكرتي".

ويسهب أوباميانغ بقوله: "رأيت الكثير من الفيديوهات الخاصة بهوغو سانشيز (أسطورة ريال مدريد)"، مشيراً إلى أنّه معجب كثيراً باللاعب المكسيكي.

أنباء عن قرب أوباميانغ من مدريد



وخرجت الصحف المختصة اليوم الأحد لتتداول أنباء اقتراب ريال مدريد من ضم أوباميانغ (30 عاماً)، وذلك بالتزامن مع تصريحات أحد أفضل اللاعبين في أفريقيا حالياً.

وأشارت صحيفة ميرور إلى أنّ الفريق الإسباني ينتظر رداً من أرسنال قبل يوم 15 حزيران/يونيو القادم بحسم قرار تجديد عقد أوباميانغ أو السماح له بالمغادرة، خاصة وأنّه سيخرج بصفقة انتقال حر في صيف 2021.



ووفقاً للصحف فإن صفقة أوباميانغ قد تنجز بالاشتراك مع انتقال سيبايوس إلى أرسنال بشكل دائم، حيث أنّ الفريق الإنكليزي مقتنع نوعاً ما بمستوى الإسباني المعار إلى صفوفه.

أين سيلعب أوباميانغ؟



ويرتبط مستقبل أوباميانغ بشكل وثيق بما يملكه ريال مدريد من نجوم في خط المقدمة واستراتيجية مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي يتمسك دوماً بمواطنه كريم بنزيمة.

ويتوقع أن يلعب ريال مدريد بمهاجمين صريحين مع أدوار تكتيكية أكثر لكريم بنزيمة تشابه تلك التي كان يؤديها رفقة رونالدو، كما أنّ أوباميانغ أثبت قدرته على التكيف باللعب مع مهاجم ثانٍ عقب نجاح تجربته مع الفرنسي لاكازيت في أرسنال.



وسيساعد أوباميانغ قلة الازدحام في مركز رأس الحربة في ريال مدريد، إذ يبدو يوفيتش في طريقه للمغادرة كما أنّ ماريانو لم يقنع المسؤولين عن الملكي حتى الآن.