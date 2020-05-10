أرسنال مطالب بالرد على ريال مدريد قبل 15 يونيو!

وأشارت صحيفة “ ديلي ميرور" إلى أن ريال مدريد يسعى لحسم صفقة انتداب المهاجم الغابوني خلال الـ"ميركاتو الصيفي".

وينتظر الفريق الإسباني رداً من أرسنال قبل يوم 15 يونيو/حزيران القادم بحسم قرار تجديد عقد أوباميانغ أو اعطائه الضوء الأخضر للمغادرة.

ويرتبط بيير إيميريك أوباميانغ (30 عاماً) بعقد مع "المدفعجية" حتى عام 2021.

ويحاول ريال مدريد الاستغناء نهائياً عن خدمات داني سيبايوس (23 عاماً)، المعار لأرسنال، للفريق الإنكليزي مقابل الاتفاق على تخفيض القيمة المالية لصفقة انتداب "أوبا".

لكن في المقابل، أكدت الصحافة الإسبانية بأن سيبايوس لا يريد البقاء في لندن ويسعى للعودة للفريق الملكي واقتلاع مكان أساسي في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.





