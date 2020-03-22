مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض لانتداب أوباميانغ

وأشارت صحيفة "ميترو" اللندنية بأن فريق مانشستر يونايتد سيقدم عرضاً بـ55 مليون يورو لاتمام صفقة التعاقد مع اللاعب الغابوني الذي سجل 17 هدفاً هذا الموسم.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن برشلونة يتابع في أوباميانغ وقد يكون خياره الثاني في حال فشل صفقة التعاقد مع مهاجم انتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز.

وأضافت ذات الصحيفة بأن المهاجم الغابوني كان قريباً من الفريق الكاتالوني في الميركاتو الشتوي المنقضي.

وأكد المصدر الانكليزي أن أوباميانغ أعلم المدير الرياضي لفريق أرسنال، الإسباني راؤول سانليهي - الذي شغل نفس المنصب في فريق برشلونة حتى يناير 2018 - بأنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في عام 2021.

ويفكر اللاعب السابق لفريق بروسيا دورتموند الألماني في البحث عن فريق ينافس في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم خاصة مع الوضعية الصعبة لأرسنال في الدوري المحلي باحتلاله المركز التاسع بـ40 نقطة وبفارق 8 نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.