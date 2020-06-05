متابعة مازن الريس

انقسمت الاتحادات الأوروبية المسؤولة عن كرة القدم في تعاطيها مع فيروس كورونا بعد أن ضربت الجائحة مفاصل الحياة أجمع، وأثرت على أدق التفاصيل الخاصة باللعبة الشعبية الأولى عالمياً، ولذلك بات من الضروري الإشارة لمواعيد عودة الدوريات الكبرى على الأقل والتذكير بالمسابقات التي ألغيت.

وبين إلغاء أو استمرار الغموض وحتى إعطاء مواعيد رسمية، ارتبطت مواعيد عودة الدوريات الكبرى بالقرارات الحكومية في كل دولة على حدة، إذ يبدو من المستحيل التفرد بقرار رياضي من شأنه تهديد حياة اللاعبين والعاملين في هذا المجال.

مقالات للكاتب:

جميع القرارات الصادرة هي أولية وقد تتغير بحسب ظروف كل بلد بشكل منفصل عن الآخر وطريقة انتشار فيروس كورونا أو إيجاد حلول له.





آخر أخبار عودة الدوريات والتطورات الجديدة

الجمعة 5 حزيران - يونيو

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية من الدور الثاني لتصفيات مونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي تأجلت من شهري مارس ويونيو بسبب تفشي فيروس كورونا.



أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت الجمعة أن المباراة النهائية المؤجلة لمسابقة كأس فرنسا قد تقام مع إمكانية السماح لعدد محدود من المتفرجين بدخول الملعب.



وافق الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم على عودة الأندية للتدريبات بدءا من الحادي عشر من الشهر الحالي.



قال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في بيان يوم الجمعة إنه منح لقب الدوري الممتاز لمسابقة كرة القدم النسائية لنادي تشيلسي بعد إلغاء الموسم بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا الصحية حول العالم.



أعلن رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم ("كونميبول") أليخاندرو دومينغيز أن النشاط الكروي في القارة سيُستأنف "بضمانات قصوى" لصحة اللاعبين والأشخاص المعنيين.

الخميس 4 حزيران - يونيو

ألمانيا مستعدة لاستضافة مواجهات دوري الأبطال



أعطت الحكومة الأردنية الخميس الضوء الأخضر لاستئناف النشاط الرياضي اعتبارا من السادس من حزيران/يونيو بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.



الدوري الإيطالي: عودة المباريات.. بحضور الجماهير؟



الأربعاء 3 حزيران - يونيو

أكدت مصادر لـ beIN SPORTS أن ما تبقى من مباريات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم ستلعب بنظام مباراة واحدة في قطر.



قال نادي كارباتي لفيف المنافس في الدوري الأوكراني لكرة القدم إن فريقه بالكامل دخل في حجر صحي لمدة أسبوعين على الأقل وألغيت كل حصصه التدريبية بعد إصابة العديد من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.



أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم الاربعاء بأن دوري الدرجة الاولى سيعاود نشاطه في 12 حزيران/يونيو بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء عن حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في أحدث اختبارات قبل استئناف الموسم في 17 يونيو/حزيران.

الثلاثاء 2 حزيران - يونيو

كشف منظمو سباقات فورمولا 1، اليوم الثلاثاء، عن برنامج لإقامة 8 سباقات في افتتاح بطولة العالم لهذا الموسم. اضغط للمزيد



عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعا لدراسة السيناريوهات المحتملة لإنهاء مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد بعد أن توقفتا في الدور نصف النهائي إثر تفشي وباء كورونا.



عبّر المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنكليزي يورغن كلوب عن شغفه لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ووعد بالاحتفال باللقب المنتظر عندما تصبح الظروف آمنة.



أبدى نادي كوينز بارك رينجرز إنزعاجَه الشديد من قرارِ استئناف منافسات دوري الدرجة الأولى الإنكليزي في العشرين من حزيران/يونيو الجاري، حيث أكد أنه لم تتمَّ استشارةُ الأندية بشأن هذه الخطوة .

الإثنين 1 حزيران - يونيو

أفادت تقارير صحفية إنكليزية أن أندية البريميرليغ ستناقش هذا الأسبوع عرضا لتطبيق فترات استراحة لشرب المياه عند استئناف الدوري.



ثبتت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تاريخ 20 حزيران/يونيو موعدا لاستئناف منافسات البطولة المعلقة منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، على ان تجمع المباراة الأولى بين تورينو وبارما.



ستعود عجلة دوري الدرجة الأولى الإنكليزي لكرة القدم للدوران في 20 حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة.



رأى الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن اللعبة الشعبية التي تأثرت بفيروس كورونا المستجد، لن تعود إلى ما كانت عليه قبل تفشيه.



رابطة الدوري الإسباني تنشر مواعيد أول مرحلتين عقب العودة.

الأحد 31 أيار - مايو

عاد المشجعون في المجر الى ملاعب كرة القدم مع استئناف الدوري المحلي نشاطه في نهاية الأسبوع الحالي إثر توقف دام شهرين بسبب فيروس كورونا، لتصبح الدولة الأولى في أوروبا تتيح حضور الجمهور.



أعرب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو عن رغبته بعودة كرة القدم في بلاده رغم أنها تعتبر بؤرة فيروس كورونا في أميركا اللاتينية، وثاني بلد من حيث عدد الإصابات عالمياً بعد الولايات المتحدة.



أعلن مكتب الرئيس الليبيري جورج وياه، اللاعب الأفريقي الوحيد المتوّج بجائزة الكرة الذهبية عام 1995، أنّ منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو)، ستستخدم أغنية أصدرها لنشر التوعية حول فيروس كورونا المستجد.



غاسبيريني أصيب بفيروس كورونا قبل مباراة فالنسيا !

السبت 30 أيار - مايو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني السبت أنّ أندية الدرجتين الأولى والثانية يمكنها استئناف التدريبات الجماعية بدءاً من يوم الاثنين لأول مرة منذ العودة لنشاطاتهم التي توقفت في آذار - مارس بسبب فيروس كورونا.



أكدت الحكومة السويدية السماح باستئناف دوري كرة القدم والفعاليات الرياضية الأخرى للمحترفين اعتبارا من الرابع عشر من حزيران/يونيو المقبل.

الجمعة 29 أيار - مايو

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الجمعة انه يدرس "جميع الخيارات" بشأن صيغة مسابقة دوري الأبطال المعلّقة منذ آذار/مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وسط تقارير صحافية تفيد عن بحثه احتمال نقل المباراة النهائية من مكانها المقرر في إسطنبول.



سيكون ربع نهائي كاس الاتحاد الإنكليزي في السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر حزيران/ يونيو المقبل ونصف النهائي في الحادي عشر والثاني عشر من تموز/يوليو، أما المباراة النهائي فستكون في الأول من أب/ أغسطس 2020 أيضاً.



قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إنّ الموسم الجديد من الليغا سينطلق في 12 أيلول/ سبتمبر المقبل.



أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم الجمعة أن مباريات الدوري الأول ستستأنف في الرابع من يوليو/تموز المقبل بعد توقف استمر لنحو أربعة أشهر جراء أزمة فيروس كورونا.



أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافييسكي الجمعة أن حكومته ستسمح بفتح ملاعب كرة القدم جزئيا أمام المشجعين اعتباراً من 19 حزيران/يونيو، بعد منع ذلك بسبب تبعات فيروس كورونا.



الخميس 28 أيار - مايو

الأربعاء 27 أيار - مايو

الثلاثاء - 26 أيار - مايو

أعلن آرون رامسديل حارس بورنموث أن نتيجة اختبار كوفيد-19 جاءت إيجابية في الجولة الثانية من الفحوص، وبعد ثلاثة أيام من نتيجة سلبية في الجولة الأولى من اختبارات فيروس كورونا.



علمت beIN SPORTS من مصادر مطلعة أن الدوري الإسباني سيستأنف منافساته في الحادي عشر من حزيران/يونيو. اضغط للمزيد



الكالتشو يقترب من العودة رغم الأصوات الممانِعة



قال الاتحاد الروماني لكرة القدم إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منحه مهلة حتى الأول من يوليو/تموز ليرسل خططا عن كيفية إنهاء موسم الدوري المحلي.

الإثنين 25 أيار - مايو

أعلن الاتحاد الانكليزي الإثنين وضع حد للموسم في الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم للسيدات بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، من دون أن يحدد كيف سيحسم الترتيب النهائي لجهة التتويج والصعود والهبوط.



ستصوت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء على مقترحات عودة الاحتكاك بين اللاعبين خلال التدريبات الجماعية، بعد ضوء أخضر حكومي لذلك، في خطوة إضافية على طريق استئناف الموسم المعلّق بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب تقارير صحافية محلية.



أكد نادي تورينو في موقعه الرسمي على الإنترنت تعافي أحد لاعبيه الذي لم يكشف عن اسمه من فيروس كورونا اليوم الإثنين، وذلك بعدما أصيب بالوباء في السادس من الشهر الحالي.



الأحد 24 أيار - مايو

تيباس يحدد الموعد المتوقع لعودة الليغا والمباراة الأولى

قال نادي بورنموث اليوم الأحد إن الجولة الثانية من الفحوص التي خضع لها لاعبون وعاملون في الدوري الانكليزي أثبتت إصابة أحد لاعبيه بـ"فيروس كورونا" المستجد.



انتقد جان-ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون قرار رابطة الدوري الفرنسي بإلغاء موسم دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم مبكراً بسبب أزمة فيروس كوفيد-19 ووصف القرار بأنّه "غبي".



ما هي آخر المستجدات على الساحة الإيطالية؟



أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز عن اكتشاف إصابتين جديدتين بوباء كورونا في ناديين من أندية البريميرليغ بعد إجراء الجولة الثانية من الكشف عن الفيروس.



الزميل جمال جبالي يوافينا بأبرز التفاصيل من العاصمة الإسبانية مدريد بعد إعطاء الحكومة الضوء الأخضر بعودة منافسات دوري كرة القدم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو. اضغط للمزيد



السبت 23 أيار - مايو

رئيس الحكومة الإسبانية يجيز عودة الليغا في أسبوع الثامن من حزيران/يونيو.

أعلنت رابطة الدوري السلوفاكي استئناف الموسم الكروي اعتباراً من 13 يونيو/حزيران المقبل.



حددت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم تاريخ الثالث من حزيران/يونيو موعدا لاستئناف منافساته المعلقة منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، على ان تقام من دون جمهور.



كشفت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز طلبت من الأندية العودة إلى التدريبات الكاملة اعتباراً من الأسبوع المقبل. اضغط للمزيد



الجمعة 22 أيار - مايو

وضعت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم حداً لبطولة "كلاوسورا" الجمعة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من دون تتويج أي بطل.



قالت رابطة الدوري السلوفاكي لكرة القدم يوم الجمعة إنّ عجلة دوري الأضواء قد تعود للدوران في 13 حزيران - يونيو مع اختصار الموسم شريطة موافقة الحكومة.



سربت وسائلُ إعلام إيطالية مسودةً قالت إنها للبروتوكول الخاص بعودة منافسات الدوري الإيطالي المعلق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. اضغط للمزيد



عاد لاعبو وولفرهامبتون إلى التدريبات الجماعية في مقر الفريق للمرة الأولى منذ التوقف القسري الذي فرضه انتشار وباء كورونا. اضغط للمزيد



واصل لاعبو ليستر سيتي تدريباتهم عبر مجموعات صغيرة لليوم الثاني تواليا وذلك بعد حصول أندية الدوري الانكليزي الممتاز على الضوء الأخضر من السلطات المحلية.



لا كورونا في صفوف يوفنتوس





الخميس 21 أيار - مايو

عاد الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري إلى تمارين فريقه فيورنتينا الايطالي، بعد غيابه ستة أشهر عن الملاعب بسبب إصابة قوية في كاحله.



أعلن نادي سانتوس لاغونا المكسيكي إصابة ثمانية من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، ما يشكل نكسة قوية لاستئناف محتمل للمنافسات المعلقة منذ أكثر من شهرين بسبب الجائحة.



أفاد نادي تشيلسي الانكليزي لكرة القدم الخميس أنه سمح للاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي بالتغيب عن التدريبات بسبب تخوفه من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تقارير صحافية بهذا الشأن.



شدد قائد ليفربول الإنكليزي جوردان هندرسون الخميس على أنه يشعر بأنه "أكثر أماناً" منذ عودته إلى التدريبات هذا الأسبوع وسط مخاوف لاعبين آخرين من فيروس كورونا المستجد.



أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن منافسات الدوري المحلي للسيدات ستستأنف اعتباراً من 29 أيار/مايو، بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.



التحق الكوري الجنوبي هوينغ مين سون نجم نادي توتنهام بزملائه للمشاركة في التدريبات بعد أن أنهى الخدمة العسكرية الإجبارية في بلده.

الأربعاء 20 أيار - مايو

أوضح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الأربعاء أن الهيئة القارية تأمل في إنهاء مسابقة دوري أبطال أوروبا "في نهاية شهر آب/أغسطس" المقبل.

علّق فريق كايزرسلاوترن الناشط في دوري الدرجة الثالثة الألمانية لكرة القدم، الأربعاء، تدريباته بعد اكتشاف ثلاث حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، أن فريقه جاهز بدنياً ومعنوياً وسيبذل قصارى جهده من أجل الظفر بلقب الدوري الإسباني المتوقف منذ منتصف آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كلوب متفائل باستئناف الموسم. اضغط للمزيد

فتح فريق توتنهام الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء تحقيقاً بحق مدافعه الدولي الإيفواري سيرج أورييه لعدم التزامه للمرة الثالثة بتوصيات الحكومة البريطانية حول التباعد الاجتماعي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر قص شعره.

أعلن نادي بيرنلي الإنكليزي إصابة مدربه المساعد إيان ووان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

لم تعد بطولة نيكاراغوا لكرة القدم الوحيدة التي تدور عجلتها في أميركا اللاتينية، فقد انضمت إليها كوستاريكا دون جماهير بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عودة النشاط الرياضي بالبلاد، في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

الثلاثاء 19 أيار - مايو

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء أنه من بين 748 فحصا لفيروس كورونا المستجد تم اكتشاف ست حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة.

قرر الاتحاد السلوفيني لكرة القدم الثلاثاء استئناف منافسات دوري الدرجة الأولى في الخامس من حزيران/يونيو المقبل.

أعلن رئيس نادي سلافيا براغ التشيكي لكرة القدم الثلاثاء أن جميع لاعبي فريقه متصدر الدوري المحلي المعلق منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، سيوضعون في الحجر الصحي بعد حالة إيجابية لأحد أعضاء الفريق من وباء "كوفيد-19".

استأنفت استونيا بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم خلف ابواب موصدة الثلاثاء، لتصبح ثالث بطولة في أوروبا بعد جزر فارو وألمانيا، تستعيد نشاطها بعد تعليق دام لأكثر من شهرين بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.



رفض قائد واتفورد الإنكليزي تروي ديني العودة إلى التمارين هذا الأسبوع، خشية من احتمال نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إلى ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر.



أفاد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم بأن الرياضة في الولاية يمكن أن تعود في أوائل حزيران/يونيو من دون جمهور، وذلك بشرط استمرار التقدم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.



سيقوم فريق من المفتشين التابعين لرابطة الدوري الانكليزي لكرة القدم بزيارات مفاجئة للأندية لمراقبة مدى جديتها في احترام قواعد التباعد الاجتماعي خلال التدريبات، كما أشارت وسائل الإعلام البريطانية الثلاثاء. اضغط للمزيد



الإثنين 18 أيار - مايو

أصدرت رابطة الدوري الممتاز بياناً جاء فيه أن العودة للتدريبات ضمن مجموعات صغيرة سيسمح بها بدءاً من الثلاثاء 19 أيار.



حمل اليوم خبراً ساراً لعشاق سلتيك الإسكتلندي بعد إعلانه بطلاً للدوري إثر انتهاء المسابقة.



تابعت جماهير الليغا بشغف كبير عودة اللاعبين إلى تدريباتهم الجماعية بدءاً من اليوم إذ تم السماح بالتمارين الجماعية (10 أشخاص) بدءاً من الإثنين 18 أيار.



في إيطاليا تبدو الحالة مشابهة إلى حدٍّ ما بانتظار الجماهير لشكل اللاعبين الجديد إثر بدء معاودتهم للتدريبات بشكل رسمي بدءاً من الإثنين.

الأحد 17 أيار - مايو

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إن الاتحاد القاري للعبة الشعبية يخطط لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول أغسطس/آب المقبل بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي.



عودة مرتقبة لليغا منتصف الشهر المقبل



الشكوك ما زالت مستمرة بشأن استكمال الدوري الإيطالي، اضغط للمزيد



حاولت مجموعة من جماهير يونيون برلين دخول الملعب الأحد (17 مايو) وحضور مباراة الفريق مع بايرن ميونيخ، للمزيد اضغط هنا



أعلن اتحاد كرة القدم في قطر رسمياً الأحد عن استئناف جميع مسابقاته المحلية اعتباراً من 24 يوليو.

السبت 16 أيار - مايو

أصيب المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن السبت (16 أيار - مايو) ناديه لوكوموتيف موسكو، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي لكرة القدم المتوقع استئنافه في 21 حزيران/يونيو.



عادت مسابقة الدوري الألماني بشكل رسمي السبت بعدما لعبت عدة مباريات أبرزها بوروسيا دورتموند وشالكه في ديربي الرور الذي صبغ باللون الأصفر 4-0.



الجمعة 15 أيار - مايو

لحق الدوري البلجيكي الجمعة (15 أيار- مايو) بنظيريه الهولندي والفرنسي، وذلك بعد أن اتخذت رابطة الدوري "بروليغ" قرار إنهاء الموسم واعتماد "الترتيب النهائي"، ما يعني تتويج بروج باللقب.



وجاء القرار الذي تأجل اتخاذه أكثر من مرة، بعد أن أعلنت الحكومة في السادس من الشهر الحالي تعليق كافة المنافسات الرياضية، بما فيها كرة القدم، حتى 31 تموز/يوليو، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



وجاء القرار الذي تأجل اتخاذه أكثر من مرة، بعد أن أعلنت الحكومة في السادس من الشهر الحالي تعليق كافة المنافسات الرياضية، بما فيها كرة القدم، حتى 31 تموز/يوليو، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وافقت أندية دوري الدرجة الثالثة (الرابعة فعلياً) لكرة القدم في إنكلترا الجمعة على وضع حد للموسم العادي بعد مناقشات مع مسؤولي رابطة الدوري.



سيعاود الدوري الروسي لكرة القدم نشاطه في 21 حزيران/يونيو دون جماهير بعد تعليق منافساته في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر اتحاد اللعبة، برغم الإصابات المتزايدة في الأيام الأخيرة.

الخميس 14 أيار - مايو

في آخر أخبار الدوري الإيطالي التي وردت الخميس اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جوفاني مالاغو الخميس أن نسبة حظوظ عودة عجلة الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى الدوران في 13 حزيران/يونيو الحالي هي 99 بالمئة. اضغط لقراءة التصريح كاملاً



في تصريح جديد نشر الخميس للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام قال إنه متلهف لاستئناف النشاط في الدوري الإنكليزي على الرغم من تزايد القلق حول مخططات استكمال موسم 2019-2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



أكّد بشيكتاش الخميس إصابة رئيسه وبعض كوادره بفيروس كورونا لمعلومات أوسع اقرأ بشيكتاش يعلن إصابة رئيسه وعدد من أفراده بكورونا.

الأربعاء 13 أيار - مايو

في وقت متأخر من مساء الأربعاء أعلنت رابطة الدوري النمساوي عن عودة مباريات البطولة في الثاني من حزيران/يونيو القادم، وكانت السلطات النمساوية أوضحت الثلاثاء وضعها خطة لاستئناف دوري الدرجة الأولى في كرة القدم مطلع حزيران/يونيو، بعد تعليقه منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



ضمن الأخبار التي صدرت يوم الأربعاء فقد وضعت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بروتوكولاً صحياً صارماً من أجل استئناف موسم البوندسليغا المعلق بسبب فيروس كورونا المستجد بدءاً من السبت، سيقيّد جوانب من حياة اللاعبين والمدربين خلال الفترة المقبلة. اضغط للمزيد

أبدت أندية كرة القدم الإيطالية الأربعاء رغبتها في استئناف منافسات الدوري المحلي المعلق منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، في 13 حزيران/يونيو المقبل.



وجاء في بيان صدر في أعقاب جمعية عمومية للأندية: "فيما يتعلق باستئناف النشاطات الرياضية ومع احترام قرارات الحكومة وبما يتطابق مع البروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين (...) تم اختيار تاريخ 13 حزيران/يونيو من أجل استئناف البطولة" المعلقة منذ التاسع من آذار/مارس الماضي.

الثلاثاء 12 أيار - مايو

أصدرت الجهة المنظمة لمسابقة الدوري البرتغالي يوم الثلاثاء (12 أيار - مايو) بياناً أوضحت فيه أن المسابقة ستعود للانطلاق في الرابع من حزيران/ يونيو.



جاء في بيان للاتحاد التشيكي لكرة القدم الثلاثاء أن منافسات الدوري المعلق منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستأنف في 23 أيار/مايو الحالي.



الأنباء الصادرة حتى يوم الثلاثاء عن إسبانيا تعلقت بتصريح لخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الذي توقع عودة المنافسات في 12 يونيو/ حزيران المقبل في حال سارت الأمور على ما يُرام مشيراً إلى أنّ نتائج الفحوصات الخاصّة بفيروس كورونا تـُنبئ بأخبار ٍجيّدة.

مواعيد ثابتة:

ونشرت فرانس برس الجمعة 15 أيار - مايو مواعيد البطولات التي حُسِمت رسمياً:



جزر فارو: التاسع من أيار/مايو

صربيا: 30 أيار/مايو

كرواتيا: السادس من حزيران/يونيو

النرويج: 16 حزيران/يونيو

فنلندا: الأول من تموز/يوليو

أهم المراحل التي مرّت بها الدوريات الكبرى قبل العودة



الدوري الإنكليزي موعد مبدئي

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء (3 يونيو) عن حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في أحدث اختبارات قبل استئناف الموسم في 17 يونيو/حزيران.

أفادت تقارير صحفية إنكليزية أن أندية البريميرليغ ستناقش هذا الأسبوع عرضا لتطبيق فترات استراحة لشرب المياه عند استئناف الدوري.

وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس على موعد مبدئي لاستئناف المنافسات بتاريخ الأربعاء 17 يونيو، مع شرط توفر متطلبات السلامة للجميع.

كشف نادي فولهام الإنكليزي لكرة القدم اليوم الخميس عن إصابة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج الفحوصات التي أجرتها رابطة الدوري.

توفي والد مدرب أستون فيلا الانكليزي دين سميث بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الأربعاء النادي المشارك في الدوري الانكليزي لكرة القدم.

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء أن السلسلة الثالثة من فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجرتها الإثنين والثلاثاء، كشفت عن أربع حالات إيجابية في ثلاثة أندية. اضغط للمزيد

خطا الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم خطوة إضافية نحو استئناف الموسم الذي توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال السماح بالاحتكاكات في التمارين.

أعلن آرون رامسديل حارس بورنموث أن نتيجة اختبار كوفيد-19 جاءت إيجابية في الجولة الثانية من الفحوص، وبعد ثلاثة أيام من نتيجة سلبية في الجولة الأولى من اختبارات فيروس كورونا.

ستصوت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء على مقترحات عودة الاحتكاك بين اللاعبين خلال التدريبات الجماعية، بعد ضوء أخضر حكومي لذلك، في خطوة إضافية على طريق استئناف الموسم المعلّق بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب تقارير صحافية محلية.

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز فجر الأحد 24 مايو اكتشاف إصابتين جديدتين بوباء كورونا في ناديين من أندية البريميرليغ بعد إجراء الجولة الثانية من الكشف عن الفيروس.

أشارت رابطة الدوري الإنكليزي الخميس إلى أنّ آلية الصعود والهبوط ستطبق في دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة إذا تقرر إنهاء الموسم مبكرا بسبب أزمة وباء كورونا. اضغط للمزيد

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء أنه من بين 748 فحصاً لفيروس كورونا المستجد تم اكتشاف ست حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة.

عاد لاعبو وولفرهامبتون إلى التدريبات الجماعية في مقر الفريق للمرة الأولى منذ التوقف القسري الذي فرضه انتشار وباء كورونا. اضغط للمزيد

في تطور ملفت رفض قائد واتفورد الإنكليزي تروي ديني العودة إلى التمارين هذا الأسبوع، خشية من احتمال نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إلى ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر.

سيسمح بدءاً من الثلاثاء 19 أيار، العودة للتدريبات ضمن مجموعات صغيرة بحسب البيان الذي صدر الإثنين 18 الحالي عن رابطة الدوري الممتاز، وقد وافقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز بالإجماع على عودة التدريبات الجماعية في مجموعات صغيرة.

التقارير الواردة من إنكلترا أكدت اتفاق السلطات الحكومية ورابطة الدوري الممتاز على استئناف المسابقة الشهر المقبل.

وكانت الأنباء تشير إلى اقتراب الدوري الإنكليزي من العودة بعد أن كشفت وثيقة حكومية عن إرشادات بشأن تخفيف قيود العزل العام المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ أنّ الرياضات البارزة في إنكلترا لن تعود قبل الأول من حزيران/يونيو على الأقل وستقام بدون جماهير حال استئنافها.

وقد قال مراسلنا إبراهيم خضرة في بريطانيا إن الثاني عشر من حزيران - يونيو هو الهدف المرتقب لعودة استئناف المباريات.

عودة الدوري الإسباني اقتربت

الدوري الإيطالي يحصل على الضوء الأخضر

ثبتت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تاريخ 20 حزيران/يونيو موعدا لاستئناف منافسات البطولة المعلقة منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، على ان تجمع المباراة الأولى بين تورينو وبارما.



أعطى وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الخميس الضوء الأخضر لاستئناف الدوري المحلي لكرة القدم في 20 حزيران/يونيو، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



أعلن نادي بولونيا الإيطالي لكرة القدم الأربعاء الاشتباه في إصابة أحد أعضاء جهازه الفني بفيروس كورونا المستجد، وأنه بانتظار النتيجة النهائية للفحص.

الكالتشو يقترب من العودة رغم الأصوات الممانِعة

أكد نادي تورينو في موقعه الرسمي على الإنترنت تعافي أحد لاعبيه الذي لم يكشف عن اسمه من فيروس كورونا اليوم الإثنين، وذلك بعدما أصيب بالوباء في السادس من الشهر الحالي.

نقاش حام في إيطاليا حول جدولة مباريات الدوري

لم يحبط انتشار فيروس كورونا الواسع في إيطاليا من عزيمة رابطة الدوري الإيطالي والحكومة هناك، حيث إن العودة تبدو محسومة بإجماع مطلق.

سربت وسائلُ إعلام إيطالية مسودةً قالت إنها للبروتوكول الخاص بعودة منافسات الدوري الإيطالي المعلق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. اضغط للمزيد

قال وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا إنّ اجتماعاً سيُعقد مع الاتحاد الإيطالي والليغا كالتشو في 28 من هذا الشهر، لبحث مصير الدوري.

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الأربعاء أنه مدد الموسم الحالي للدوري المحلي حتى تاريخ 20 آب/أغسطس على أمل إنهاء جميع بطولاته الاحترافية (الدرجات الاولى والثانية والثالثة).

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء إلى مقر تدريب ناديه يوفنتوس للمرة الأولى بعد غياب دام قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد اضغط للمزيد.

واصلت الأندية الإيطالية الإثنين 18 مايو التمارين الفردية خلافاً لما كان مقرراً، وذلك وسط تقارير عن استمرار الخلاف حول البروتوكول الصحي الصارم الذي تطالب الحكومة بتطبيقه من أجل السماح باستئناف الدوري المتوقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن تستأنف المسابقة في 13 حزيران المقبل إذا سارت الأمور على مايرام.

إلغاء الموسم صدر

اتخذت الحكومة في هولندا وفرنسا بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن كرة القدم قرارات لا رجعة فيها أحبطت الأندية التي كانت متحمسة لاستئناف النشاط.

ففي هولندا أتى القرار بإنهاء الموسم دون تتويج باللقب وكأنه لم يلعب، أما في فرنسا فقد تمّ تثبيت النتائج التي توقف عليها الدوري وأعلن عن فوز باريس سان جيرمان بالبطولة.

لحق الدوري البلجيكي بنظيريه الهولندي والفرنسي، وذلك بعد أن اتخذت رابطة الدوري "بروليغ" قرار إنهاء الموسم واعتماد "الترتيب النهائي"، ما يعني تتويج بروج باللقب.

آخر المنضمين كان الدوري الإسكتلندي إذ تم الإعلان عن إنهاء الموسم وتتويج سلتيك باللقب.

عودة الدوري الألماني رسمياً

أظهرت الفحوصات إصابة لاعب رابع من نادي دينامو دريسدن بكوفيد-19 بحسب ما أعلن النادي الألماني الخميس.



عادت مسابقة الدوري الألماني بشكل رسمي اعتباراً من السبت 16 أيار - مايو بعدما لعبت عدة مباريات أبرزها بوروسيا دورتموند وشالكه في ديربي الرور الذي صبغ باللون الأصفر 4-0.

وفي تطور ملفت أقرت رابطة الدوري الألماني باعتماد قانون التبديلات الخمسة الجديد وللمزيد اقرأ "بوندسليغا" تعتمد مقترح "التبديلات الخمسة"

وقد وضعت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بروتوكولاً صحياً صارماً من أجل استئناف موسم البوندسليغا المعلق بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ سيقيّد جوانب من حياة اللاعبين والمدربين خلال الفترة المقبلة. اضغط للمزيد

قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم إعادة "الجلد المدور" إلى الحياة بشكل رسمي خلف أبواب مغلقة في السادس عشر من شهر أيار/مايو الحالي، لتصبح أول دولة أوروبية تعود إلى إطار المنافسات رغم استمرار فيروس كورونا في الانتشار فيها.

الغموض مستمر في دوري أبطال أوروبا