دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات

وسنسرد في الأسطر التالية آخر التطورات والتحديثات الخاصة بمسابقة دوري السوبر الأوروبي وسط تفاعل معظم المنظمات الرياضية رفيعة المستوى مع الحدث والعديد من أبرز نجوم العالم.

وتأتي أهمية الحدث بعد أن أعلن 12 نادياً أوروبياً عن تنظيمهم لبطولة دوري السوبر الأوروبي التي ستكون منعزلة عن دوري أبطال أوروبا ولا تخضع لسلطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة رفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والعديد من الاتحادات المحلية، كما أن الاتحاد الأوروبي حذّر الأحد من اتخاذ الخطوة التي قامت بها الأندية الـ12 فجر الاثنين.

حسين ياسين مراسلنا في إيطاليا يؤكد اتخاذ قرار حاسم يوم الجمعة بشأن دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مؤكداً وجود احتمال فعلي باستبعاد الأندية المشاركة بالسوبر ليغ.

الجمعة سيتخذ قرار حاسم بشأن دوري الابطال والدوري الاوروبي، هناك احتمال فعلي باستبعاد الاندية المشاركة بالسوبر ليغ، ما يعني فوز PSG باللقب وتأهل روما و فياريال للمباراة النهائية — حسين ياسين - Hussein Yassin (@HusseinY22) April 19, 2021