وسنسرد في الأسطر التالية آخر التطورات والتحديثات الخاصة بمسابقة دوري السوبر الأوروبي وسط تفاعل معظم المنظمات الرياضية رفيعة المستوى مع الحدث والعديد من أبرز نجوم العالم.
وتأتي أهمية الحدث بعد أن أعلن 12 نادياً أوروبياً عن تنظيمهم لبطولة دوري السوبر الأوروبي التي ستكون منعزلة عن دوري أبطال أوروبا ولا تخضع لسلطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة رفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والعديد من الاتحادات المحلية، كما أن الاتحاد الأوروبي حذّر الأحد من اتخاذ الخطوة التي قامت بها الأندية الـ12 فجر الاثنين.
دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات
- حسين ياسين مراسلنا في إيطاليا يؤكد اتخاذ قرار حاسم يوم الجمعة بشأن دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مؤكداً وجود احتمال فعلي باستبعاد الأندية المشاركة بالسوبر ليغ.
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يسبر مولر عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقول في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام العالمية: "من المحتمل أن يتم استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".
مضيفاً: "هذه الأندية يجب أن تذهب، أتوقع أن يحدث ذلك الجمعة، ومن ثم علينا أن نعرف كيف ننهي هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا".
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أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشفيرين حرمان لاعبي الأندية المشاركة في السوبر الأوروبي من اللعب مع منتخباتهم الوطنية، مضيفاً أنّ هذا الحرمان سيشمل بطولة أوروبا وكأس العالم.
ووصف تشفيرين إنشاء البطولة بأنه اقتراح مُخزٍ من قبل عدد قليل من الأندية يقودهم الجشع على حد وصفه، كما واصل رئيس الاتحاد الأوروبي هجومه اللاذع على البطولة واصفا إياها بالصفعة في وجه عشاق كرة القدم، اضغط للمزيد
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خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يدعو جميع أندية الليغا باستثناء برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد لاجتماع طارئ الخميس من أجل تدارس تداعيات إنشاء دوري السوبر الأوروبي.
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الحكومة الإسبانية تعارض دوري السوبر الأوروبي
أعربت الحكومة الإسبانية عن معارضتها لدوري السوبر الأوروبي الجديد وطالبت الأندية "المنشقة" التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإسباني.
وأصدرت الحكومة الإسبانية بياناً جاء فيه: "حكومة إسبانيا لا تساند المبادرة الهادفة إلى إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي التي تروج لها أندية أوروبية عدة من بينها ثلاثة أندية إسبانية لأنها تعتقد بأنها أسست وتمّ اقتراحها من دون موافقة المنظمات الرياضية المحلية والعالمية".
وذكر البيان بأن وزير الرياضة والثقافة الإسباني مانويل رودريغيس أوريبيس أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس الاتحاد الأوروبي، رئيس الاتحاد الإسباني ورئيس الرابطة الإسبانية الإثنين بالإضافة إلى رؤساء أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة.
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