أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين في بيان رسمي رفضه الكامل والصريح لإقامة دوري السوبر الأوروبي المزمع إنشاؤه مشيرا إلى وقوفه بحزم لصالح التضامن في كرة القدم ونموذج إعادة التوزيع العادل الذي يمكن أن يساعد في تطوير كرة القدم كرياضة،

وجاء في البيان " يوضح فيفا أنه يقف بحزم لصالح التضامن في كرة القدم ونموذج إعادة التوزيع العادل الذي يمكن أن يساعد في تطوير كرة القدم كرياضة، لا سيما على المستوى العالمي، منذ تطوير اللعبة. كرة القدم العالمية هي المهمة الأساسية للفيفا".

وتابع البيان "من وجهة نظرنا، ووفقًا لنظامنا الأساسي، فإن أي مسابقة كرة قدم سواء كانت وطنية أو إقليمية أو عالمية، يجب أن تعكس دائمًا المبادئ الأساسية للتضامن والشمولية والنزاهة وإعادة التوزيع المالي العادل. علاوة على ذلك، يجب على السلطات الكروية أن تستخدم جميع الوسائل القانونية والرياضية والدبلوماسية لضمان استمرار ذلك. على هذه الخلفية، يرفض فيفا إقامة "دوري انفصالي أوروبي مغلق" خارج هياكل كرة القدم الدولية وعدم احترام المبادئ المذكورة أعلاه.

وختم فيفا في بيانه: "يدافع فيفا دائمًا عن الوحدة في كرة القدم العالمية ويدعو جميع الأطراف المشاركة في المناقشات الساخنة إلى الدخول في حوار هادئ وبناء ومتوازن لصالح اللعبة وبروح التضامن واللعب النظيف. سيقوم فيفا بالطبع، بكل ما هو ضروري للمساهمة في طريقة منسقة للمضي قدمًا في المصالح العامة لكرة القدم.

