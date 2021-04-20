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كرة القدم

الجمعية العمومية لليويفا تدين تأسيس دوري السوبر الأوروبي

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صادقت الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإجماع اليوم الثلاثاء على بيان يدين تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

AFP
اليويفا دوري السوبر الأوروبي
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