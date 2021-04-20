الجمعية العمومية لليويفا تدين تأسيس دوري السوبر الأوروبي من قبل beIN SPORTS April 20, 2021 15:13 صادقت الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإجماع اليوم الثلاثاء على بيان يدين تأسيس دوري السوبر الأوروبي. AFP اليويفا دوري السوبر الأوروبي السابق غوارديولا يعارض دوري السوبر ال اقرأ التالي آخر الأحداث April 20, 2021 15:13 الجمعية العمومية لليويفا تدين دوري السوبر الأوروبي April 20, 2021 15:07 غوارديولا يعارض دوري السوبر الأوروبي April 20, 2021 15:04 إصابة برايثويت مهاجم برشلونة بالتواء في كاحله April 20, 2021 14:35 دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات April 20, 2021 14:24 الخليفي ورومينيغه ممثلين لجمعية الأندية الأوروبية April 20, 2021 13:33 قمة بين ليون وموناكو في ربع النهائي كأس فرنسا April 20, 2021 12:41 توتنهام يعيّن راين مايسون مدربًا مؤقتًا April 20, 2021 12:24 بيريز يستبعد طرد ريال مدريد من دوري الأبطال April 20, 2021 11:54 كلوب: "إذا كان خروجي سيساعد فسأخرج" April 20, 2021 11:30 تشيفرين يشن هجوما حاداً على أندية دوري السوبر