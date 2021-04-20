الجمعية العمومية لليويفا تدين تأسيس دوري السوبر الأوروبي

من قبل beIN SPORTS April 20, 2021 15:13 صادقت الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإجماع اليوم الثلاثاء على بيان يدين تأسيس دوري السوبر الأوروبي.