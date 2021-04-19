وتواجد عدد من جماهير نادي ليفربول أمام مقر النادي في "آنفيلد" وهاجمت إدارة الريدز وعلقت لافته مكتوب عليها: عار عليكم. كما قامت بعض المجموعات الجماهيرية الأخرى بإزالة أعلامها من مدرج "ذو كوب" الشهير في ملعب آنفيلد".
جماهير ليفربول ترفض مشاركة النادي في دوري السوبر الأوروبي
وتواجد عدد من جماهير نادي ليفربول أمام مقر النادي في "آنفيلد" وهاجمت إدارة الريدز وعلقت لافته مكتوب عليها: عار عليكم. كما قامت بعض المجموعات الجماهيرية الأخرى بإزالة أعلامها من مدرج "ذو كوب" الشهير في ملعب آنفيلد".
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