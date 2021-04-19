وتواجد عدد من جماهير نادي ليفربول أمام مقر النادي في "آنفيلد" وهاجمت إدارة الريدز وعلقت لافته مكتوب عليها: عار عليكم. كما قامت بعض المجموعات الجماهيرية الأخرى بإزالة أعلامها من مدرج "ذو كوب" الشهير في ملعب آنفيلد".

