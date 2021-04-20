وأفاد مراسلنا بأنّ أتلتيكو مدريد في طريقه للانضمام إلى الأندية التي أعلنت انسحابها مسبقاً من دوري السوبر الأوروبي.

وجاءت مداخلة حسين ياسين بعد دقائق من إصدار كل من ليفربول وأرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد لبيانات أكدت من خلالها الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وكان مانشستر سيتي أول الأندية التي أعلنت انسحابها من مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان قد أعلن 12 نادياً أوروبياً فجر الإثنين عن تنظيمهم لبطولة دوري السوبر الأوروبي التي ستكون منعزلة عن دوري أبطال أوروبا ولا تخضع لسلطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة رفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والعديد من الاتحادات المحلية، كما أن الاتحاد الأوروبي حذّر الأحد من اتخاذ الخطوة التي قامت بها الأندية الـ12 فجر الاثنين.