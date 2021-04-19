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الدوري الإسباني
كرة القدم

من الداعم المالي لفكرة السوبر الأوروبي؟

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نقلت صحيفة الغارديان البريطانية أن بنك جي بي مورغان تشيس الاستثماري الأميركي الذي يمول مشروع دوري السوبر الأوروبي المثير للجدل وعد بمنح من 200 إلى 300 مليون يورو "مكافأة ترحيب" للأندية الـ12 التي وقعت على البيان فجر اليوم.

AFP

وقال عملاق وول ستريت اليوم الاثنين إنه خصص 3.25 مليار يورو لإطلاق الدوري الجديد وإنه سيتم تقاسمه بين الأندية عندما تبدأ المنافسة الجديدة.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إنه سيبذل كل جهد مستطاع لمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي

وذكرت الصحيفة أن التمويل المقدم من جي بي مورغان مضمون مقابل المليارات المتوقعة في حقوق البث التلفزيوني، ورفض متحدث باسم البنك التعليق على الصفقة لكنه قال: "يمكنني أن أؤكد أننا نمول الصفقة ولكن ليس لدي أي تعليق آخر في الوقت الحالي".
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيعاقب الأندية التي تشارك في "دوري السوبر"

وكانت أندية ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير  أعلنت عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

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