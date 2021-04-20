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دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات

برشلونة يلجأ إلى استشارة جماهيره بشأن دوري السوبر الأوروبي

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أكد برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء أنه سيخضع القرار النهائي بشأن المشاركة في دوري السوبر الأوروبي لتصويت المنخرطين في حال استمرت فكرة إقامة المسابقة.

AFP
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