برشلونة يلجأ إلى استشارة جماهيره بشأن دوري السوبر الأوروبي

من قبل beIN SPORTS April 20, 2021 20:56 أكد برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء أنه سيخضع القرار النهائي بشأن المشاركة في دوري السوبر الأوروبي لتصويت المنخرطين في حال استمرت فكرة إقامة المسابقة.