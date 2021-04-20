برشلونة يلجأ إلى استشارة جماهيره بشأن دوري السوبر الأوروبي من قبل beIN SPORTS April 20, 2021 20:56 أكد برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء أنه سيخضع القرار النهائي بشأن المشاركة في دوري السوبر الأوروبي لتصويت المنخرطين في حال استمرت فكرة إقامة المسابقة. AFP برشلونة دوري السوبر الأوروبي دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات السابق أنباء عن انسحاب تشيلسي من تحال اقرأ التالي دوري السوبر الأوروبي - آخر الأ اقرأ آخر الأحداث April 20, 2021 22:32 مانشستر سيتي ينسحب رسمياً من دوري السوبر الأوروبي April 20, 2021 22:25 قائد ليفربول يصدر بياناً بشأن دوري السوبر الأوروبي April 20, 2021 21:43 ماذا قال فينغر عن "قضية" دوري السوبر الأوروبي ؟ April 20, 2021 21:42 دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات April 20, 2021 20:56 برشلونة يلجأ إلى استشارة جماهيره ! April 20, 2021 20:01 أنباء عن انسحاب تشيلسي من دوري السوبر الأوروبي April 20, 2021 19:56 تقارير عن مساعي يويفا لرفع ميزانية دوري الأبطال April 20, 2021 19:06 ماذا طلب تشيفيرين من الأندية الإنكليزية ؟ April 20, 2021 18:40 فليك يؤكد معارضته لمشروع دوري السوبر الأوروبي April 20, 2021 18:36 ما هو رأي بيرلو بدوري السوبر الأوروبي؟