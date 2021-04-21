English
العربية
الدوري الإسباني
دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات

ميلان يرضخ لأصوات ومخاوف جماهيره من دوري السوبر الأوروبي

من قبل

أعلن ميلان الإيطالي الأربعاء أنه أحيط علماً برفض الجماهير مسابقة دوري السوبر الأوروبي، لكنه اعتبر "أن التطور ضروري للتقدم".

REUTERS

وقال النادي اللومباردي في بيان "التغيير ليس سهلاً (...) لكن الأصوات ومخاوف المشجعين حول العالم حيال مشروع دوري السوبر كانت قوية وواضحة، ويجب أن يظل نادينا حساساً ومنتبهاً لرأي عشاق هذه الرياضة الرائعة". 
 

ميلان دوري السوبر الأوروبي دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات
السابق رئيس ريال مدريد السابق يؤكد أن
اقرأ
رئيس ريال مدريد السابق يؤكد أن بيريز ارتكب خطأً فادحاً
التالي

آخر الأحداث

>