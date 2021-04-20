English
العربية
الدوري الإسباني
دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات

انسحاب ليفربول وأرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد من دوري السوبر الأوروبي

من قبل

أعلنت أندية ليفربول وأرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد انسحابها من دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي فجر اليوم الأربعاء.

AFP

وجاء انسحاب ليفربول بالتزامن مع انسحاب كل من توتنهام وأرسنال ومانشستر يونايتد من البطولة التي كان من المقرر إقامتها الموسم المقبل.

وأصدر ليفربول بياناً رسمياً قال فيه: "يمكن لنادي ليفربول لكرة القدم التأكيد بأن مشاركتنا في الخطط المقترحة لتشكيل دوري السوبر الأوروبي قد توقفت".

من جهته أوضح أرسنال بأنّ انسحابه أتى كاستجابة لأصوات عشاق الفريق مبرراً قرار المشاركة السابق بالخوف على مستقبل النادي.

وأبدى أرسنال اعتذاره بعد الخطأ الذي ارتكبه بالمشاركة في المسابقة التي كان قد أعلن عن انضمامه إليها الأحد الفائت.

أما مانشستر يونايتد فجاء في بيان الانسحاب الذي أعلن عنه أنّه استجاب لأصوات عشاق الفريق والحكومة مؤكداً التزامه بالتعاون مع الجميع لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها اللعبة.

وأصدر توتنهام بياناً قال فيه: "إنه بدأ في إجراءات الانسحاب من المجموعة التي تضع المقترحات بشأن مسابقة دوري السوبر الأوروبي".

وكان مانشستر سيتي قد أعلن في وقت سابق انسحابه أيضاً من دوري السوبر الأوروبي.

 

توتنهام أرسنال ليفربول دوري السوبر الأوروبي
السابق مانشستر سيتي ينسحب رسمياً من د
اقرأ
مانشستر سيتي ينسحب رسمياً من دوري السوبر الأوروبي
التالي مراسل beIN SPORTS: تجميد مشروع
اقرأ
مراسل beIN SPORTS: تجميد مشروع دوري السوبر الأوروبي

آخر الأحداث

>