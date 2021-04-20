انسحاب ليفربول وأرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد من دوري السوبر الأوروبي

وجاء انسحاب ليفربول بالتزامن مع انسحاب كل من توتنهام وأرسنال ومانشستر يونايتد من البطولة التي كان من المقرر إقامتها الموسم المقبل.

وأصدر ليفربول بياناً رسمياً قال فيه: "يمكن لنادي ليفربول لكرة القدم التأكيد بأن مشاركتنا في الخطط المقترحة لتشكيل دوري السوبر الأوروبي قد توقفت".

من جهته أوضح أرسنال بأنّ انسحابه أتى كاستجابة لأصوات عشاق الفريق مبرراً قرار المشاركة السابق بالخوف على مستقبل النادي.

وأبدى أرسنال اعتذاره بعد الخطأ الذي ارتكبه بالمشاركة في المسابقة التي كان قد أعلن عن انضمامه إليها الأحد الفائت.

أما مانشستر يونايتد فجاء في بيان الانسحاب الذي أعلن عنه أنّه استجاب لأصوات عشاق الفريق والحكومة مؤكداً التزامه بالتعاون مع الجميع لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها اللعبة.

وأصدر توتنهام بياناً قال فيه: "إنه بدأ في إجراءات الانسحاب من المجموعة التي تضع المقترحات بشأن مسابقة دوري السوبر الأوروبي".

وكان مانشستر سيتي قد أعلن في وقت سابق انسحابه أيضاً من دوري السوبر الأوروبي.