أنييلي يثير الجدل في الوسط الرياضي الإيطالي من قبل beIN SPORTS April 19, 2021 22:35 1:57 دقيقة أثار إعلان رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي دعم فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي، جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي الإيطالي. تقارير إخبارية يوفنتوس أندريا أنييلي دوري السوبر الأوروبي -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة جابر ترتقي للمركز 25 في التصنيف 2:37 دقيقة سان جيرمان يرفض الانضمام لمشروع السوبر الأوروبي 1:12 دقيقة الشركة الممثلة للسوبر الأوروبي تخاطب فيفا ويويفا 1:07 دقيقة توخيل يرفض التعليق على دوري السوبر الأوروبي 0:55 دقيقة جماهير ليفربول ترفض مشاركة النادي بالسوبر الأوروبي 0:43 دقيقة المشاركون بالسوبر الأوروبي سيمنعون من اللعب الدولي 0:43 دقيقة فيفا يؤكد رفضه الكامل لإقامة دوري السوبر الأوروبي 0:40 دقيقة مانشستر سيتي يترقب لمعرفة مدى خطورة إصابة دي بروين 0:49 دقيقة "يويفا" يعتمد الصيغة الجديدة لدوري الأبطال 0:37 دقيقة توتنهام يقيل مورينيو من منصبه