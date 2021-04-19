جاء ذلك في ظلِ الاجتماع الذي عقدتهُ "الليغا كالتشيو" مع أندية الدوري الإيطالي، حيث أوضحت الأندية المذكورة رَغبتها في الاستمرار باللعب في السيري أ، رغم اختيارها المشاركة في تحالف الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي>

