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الدوري الإسباني
كرة القدم

فالنسيا يدين إقامة دوري السوبر الأوروبي

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أدان نادي فالنسيا الإسباني في بيان رسمي نشره اليوم الاثنين اقتراح إقامة دوري السوبر الأوروبي واصفاً المسابقة بـ " الانفصالية والنخبوية" ضد مبادئ التنافس والاستحقاق الرياضي.

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وغرّد فالنسيا عبر حسابه في تويتر: "يود نادي فالنسيا الإعراب عن انضمامه لرابطة الدوري الإسباني وإدانة الاقتراح المعلن بإقامة بطولة أوروبية انفصالية ونخبوية، ضد مبادئ التنافسية المفتوحة والاستحقاق الرياضي التي تعد من أساسات منظومة كرة القدم الوطنية والأوروبية".

 

فالنسيا الإسباني الدوري الإسباني دوري السوبر الأوروبي
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