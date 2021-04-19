فالنسيا يدين إقامة دوري السوبر الأوروبي

بيان رسمي | دوري السوبر الأوروبي



يود نادي #فالنسيا🦇 إعرابه عن انضمامه لـ @LaLigaArab في وإدانة الاقتراح المعلن بإقامة بطولة أوروبية انفصالية ونخبوية، ضد مبادئ التنافسية المفتوحة والاستحقاق الرياضي التي تعد من أساسات منظومة كرة القدم الوطنية والأوروبية. pic.twitter.com/10bhWah7yT