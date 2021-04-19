فالنسيا يدين إقامة دوري السوبر الأوروبي

وغرّد فالنسيا عبر حسابه في تويتر: "يود نادي فالنسيا الإعراب عن انضمامه لرابطة الدوري الإسباني وإدانة الاقتراح المعلن بإقامة بطولة أوروبية انفصالية ونخبوية، ضد مبادئ التنافسية المفتوحة والاستحقاق الرياضي التي تعد من أساسات منظومة كرة القدم الوطنية والأوروبية".
بيان رسمي | دوري السوبر الأوروبي— 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) April 19, 2021
يود نادي #فالنسيا🦇 إعرابه عن انضمامه لـ @LaLigaArab في وإدانة الاقتراح المعلن بإقامة بطولة أوروبية انفصالية ونخبوية، ضد مبادئ التنافسية المفتوحة والاستحقاق الرياضي التي تعد من أساسات منظومة كرة القدم الوطنية والأوروبية. pic.twitter.com/10bhWah7yT