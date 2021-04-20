بيريز يستبعد طرد ريال مدريد من دوري الأبطال

وأعلنت ستة أندية إنكليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا، وسيكون بيريز أول رئيس لها.

وقرّرت الأندية الانفصال عن دوري الابطال، من أجل خوض مباريات أكثر تنافسية "في أقرب وقت ممكن"، فيما ستنضمّ ثلاثة أندية مؤسسة وتدعى خمسة أخرى سنوياً.

ورأى الاتحاد الأوروبي (يويفا) أن الأندية المشاركة في الدوري السوبر لن تكون قادرة على خوض مسابقاته في المستقبل، فيما بلغ ريال مدريد مع مانشستر سيتي نصف نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم.

فلورنتينو بيريث رئيس ريال مدريد يؤكد أنه من المستحيل أن يخرجوا الريال من النسخة الحالية لدوري الأبطال

⬅️من قال عن دوري السوبر الأوروبي إنه دوري للأغنياء أقول له هو دوري لإنقاذ كرة القدم

⬅️لا يمكن لكرة القدم أن تستمر هكذا

⬅️الريال سيحضر بأفضل اللاعبين لمباريات الدوري pic.twitter.com/An3T1wlE8p — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 19, 2021

بيريز يبرر القرار

وقال بيريز لبرنامج "إل تشيرينغيتو" التلفزيوني "هي تهديدات من أحد يخلط بين الاحتكار والملكية".

تابع رئيس النادي الأكثر تتويجا في دوري الأبطال بأشكاله المختلفة (13 لقباً) "لن يُطرد مدريد من دوري الأبطال، بالطبع لا. ولا حتى سيتي أو أي فريق آخر".

أضاف "لن يحصل ذلك. لا أريد الدخول في الأسباب القانونية، لكن هذا لن يحصل. هذا مستحيل".

ولوّح الاتحاد الأوروبي أيضا بحرمان اللاعبين من تمثيل منتخباتهم الوطنية بحال مشاركتهم في المسابقة.

شرح بيريز البالغ 74 عاماً "أي لاعب يمكنه أن يبقى هادئاً لان هذا لن يحصل. يويفا يمارس الاحتكار ويجب أن يكون شفافاً. لا يملك يويفا صورة جيدة في تاريخه. يجب أن يكون منفتحاً للحوار ولا يهدّد".

وكان بيريز قال في وقت سابق إن الأندية اتخذت هذه الخطوة لإنقاذ الرياضة "يجب أن تستمر كرة القدم في التغيير والتأقلم طوال الوقت. كرة القدم تفقد الاهتمام. يجب القيام بشيء. كرة القدم هي الرياضة الوحيدة عالمياً. يجب أن يتغيّر التلفزيون للتكيّف مع العصر. يجب أن نفكّر في سبب عدم اهتمام الشبان المتراوحة أعمارهم بين 16 و24 عاماً بكرة القدم".

إدانات مختلفة

واجتمعت غالبية المشجعين والاتحادات في كل أنحاء القارة على إدانة القرار المدوّي الذي اتخذته الأندية الـ12 بإطلاق "الدوري السوبر" بدعم من مصرف "جي بي مورغان" الاستثماري الأميركي.

واتُهمت الأندية الراغبة بالسير على خطى دوري كرة السلة الأميركية "أن بي ايه" والرازحة تحت الديون والحجم الهائل لرواتب نجومها في ظل أزمة كورونا، على الفور بالجشع وتم تهديدها بالمعاقبة الدولية.



تابع بيريز "هناك مباريات مملة ومنصات أخرى للترفيه. يجب أن تتغيّر كرة القدم".

أردف رئيس النادي الملكي "هناك مجموعة من الأندية الأوروبية تريد القيام بشيء لجعل هذه الرياضة أكثر جاذبية عالمياً".

ورأى أن جائحة فيروس كورونا عجّلت في حاجة الأندية للتغيير وأنها لا تتحمّل انتظار اصلاحات يويفا على دوري الأبطال "يتوقع أن يبدأ دوري الأبطال الجديد في 2024. في 2024، ستكون كل الأندية قد ماتت".

بيريز: "ليست بطولة مغلقة"

ورأى بيريز أن البطولة الجديدة ستساعد الأندية الصغيرة "قالوا إنها بطولة الأغنياء وهذا ليس صحيحاً. هذه بطولة ستنقذ كرة القدم".

تابع "المال يذهب للجميع، هذا هرمي. إذا امتلك الأقوياء المال فهو يتدفق إلى أسفل.. هناك 15 نادياً يلعبون بحسب قيمتهم، وخمسة آخرين بحسب جدارتهم الرياضية. ليست مغلقة. هي مفتوحة. لم نفكّر أبدا ببطولة مغلقة".

وستحصل الفرق المشاركة على 3,5 مليار يورو (4,19 مليار دولار) لدعم خططها الاستثمارية ومواجهة تحديات فيروس كورونا.

وسيشهد الشكل الجديد تقسيم الفرق العشرين إلى مجموعتين من عشرة، مع تأهل الفرق الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، ويخوض الرابع والخامس من كل مجموعة مباراتي ذهاب وإياب للالتحاق بدور الثمانية.

وبعد ذلك، تتبنى المسابقة مبدأ المباريات الإقصائية من ذهاب وإياب على غرار دوري الأبطال، قبل النهائي الذي يقام من مباراة واحدة في أيار/مايو.

