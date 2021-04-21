مالك ليفربول يعتذر ويشيد بقوة الجماهير

وكان ليفربول ضمن ستة أندية إنكليزية أعلنت تأسيس دوري السوبر يوم الأحد، قبل التراجع أمس الثلاثاء وسط عاصفة من الاعتراضات من المشجعين واللاعبين والمدربين والحكومات، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا).

وقال هنري في مقطع فيديو عبر موقع النادي "أنا آسف، وأنا وحدي المسؤول عن هذه الأجواء السلبية غير الضرورية في اليومين الأخيرين، هذا المشروع لا يمكن أن يقام أو يستمر بدون دعم الجماهير".

وأضاف مالك ليفربول: "هذا شيء لن أنساه، وهذا يظهر القوة التي تمتلكها الجماهير اليوم، وستستمر في امتلاكها عن حق".

John W Henry's message to Liverpool supporters. pic.twitter.com/pHW3RbOcKu — Liverpool FC (@LFC) April 21, 2021



وقال الأميركي إنه يتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عن "السلبية غير الضرورية"، معتبراً أن المشجعين أظهروا "قوتهم المشروعة".

وركّز هنري على أهمية الجمهور بالقول "إذا كان هناك شيء واحد أظهره هذا الوباء الرهيب (كورونا) بشكل لا لبث فيه، هو مدى أهمية المشجعين لرياضتنا ولكل رياضة. هذا الأمر جليٌ في كل ملعب فارغ" من الجمهور الغائب عن غالبية الدوريات والبطولات بسبب تداعيات "كوفيد-19".

