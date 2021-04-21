أتليتكو مدريد وإنتر ينسحبان من مشروع دوري السوبر

وجاء في بيان صادر على موقع نادي العاصمة الإسبانية أن "مجلس الادارة الذي اجتمع صباح الأربعاء قرر إبلاغ رسميًا دوري السوبر ومؤسّسيه قراره بعدم جعل عضويته في المشروع رسمية".

وتابع "اتخذ أتليتكو مدريد قرارًا الاثنين الماضي بالانضمام الى هذا المشروع استجابة لظروف لم تعد موجودة اليوم. بالنسبة للنادي، الانسجام ضروري بين جميع مكوّنات عائلة الروخيبلانكوس، وخاصة جماهيرنا".

وتابع "أعرب الفريق الأول والمدرب عن ارتياحهم لقرار النادي، حيث أكدوا أن المزايا الرياضية يجب أن تسود فوق أي معايير أخرى".

ومن جهة أخرى، جاء في بيان صادر عن الفريق الإيطالي "يؤكد نادي إنتر أنه لم يعد جزءا من مشروع الدوري السوبر".

مضيفاً: "نحن ملتزمون دوماً بتقديم أفضل تجربة للجماهير. مشاركتنا مع جميع أصحاب المصلحة لتحسين صناعة كرة القدم لن تتغير أبداً".

وختم النادي الذي أصبح أول فريق إيطالي يعلن انسحابه "نتطلع لمواصلة العمل مع المؤسسات وجميع أصحاب المصلحة من أجل مستقبل الرياضة التي نحبّ".

ومن بين الأندية الـ12 المؤسسة، لم يبق سوى ريال مدريد وبرشلونة (إسبانيا) ويوفنتوس وميلان (ايطاليا) بعد انسحاب ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي وتوتنهام من انكلترا وإنتر الايطالي وأتليتكو مدريد.