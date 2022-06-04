أصحاب الأرض تحصلوا على ركلة جزاء ترجمها اللاعب دومينيك سوبوزلاي بنجاح إلى هدف في الدقيقة السادسة والستين.

والفوز التاريخي هو الأول للمجر على إنكلترا منذ 60 عاماً تحديداً منذ فوز المنتخب المجري على منتخب الأسود الثلاثة (2-1) ضمن مباريات المجموعة الرابعة في مونديال تشيلي عام 1962.

خسارة مفاجئة

وكانت خسارة النهائي ضد إيطاليا بركلات الترجيح في كأس أوروبا الصيف الماضي، الهزيمة الوحيدة لإنكلترا في مبارياتها الـ22 الأخيرة.

إلا أن تشكيلة ذات خبرة، على رأسها المهاجم هاري كاين، لم تتمكن من هز الشباك أمام ثلاثين ألف متفرج، معظهم من تلاميذ المدارس، بعد أن أُجبر المنتخب المجري على اللعب خلف أبواب موصدة بسبب سلوك الجماهير العنصري خلال المباريات على أرضه في كأس أوروبا.

واستخدم الاتحاد المجري لكرة القدم ثغرة في لوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) تسمح للأطفال بالحضور. وبحسب تلك القواعد، يجب أن يكون كل 10 أطفال برفقة شخص بالغ.

وخاض جارود بوين، لاعب وست هام يونايتد، وجيمس جاستن أول مباراة لهما مع المنتخب الاول، في حين أبقى المدرب غاريث ساوثغيت رحيم ستيرلينغ على مقاعد البدلاء.

وكان المنتخب المجري نداً شرساً في مجموعته في كأس أوروبا العام الماضي رغم خروجه من الدور الأول، وذلك بعد أن فرض التعادل على كل من فرنسا وألمانيا بعد خسارته افتتاحاً مع البرتغال.

وكانت المجر أفضل من ناحية الفرص بعد أن شتت كونور كودي كرة سوبوسلاي عن الخط.

وأثمر ضغط المجر عن هدف بعدما تسبب البديل ريس جيمس بركلة جزاء إثر عرقلة على زولت ناغي، انبرى لها لاعب لايبزيغ الالماني بنجاح.

وكاد كاين أن يخطف نقطة لبلاده في الوقت بدل الضائع ولكن كرته مرّت على بعد سنتيمترات من القائم لتحرمه من هدفه الدولي الخمسين.

وتحل إنكلترا على ألمانيا الثلاثاء قبل أن تستقبل إيطاليا والمجر في وقت لاحق من الشهر الحالي.

