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تصفيات كأس العالم
دوري الأمم الأوروبية

رونالدو يغيب عن مواجهة سويسرا لأسباب "إدارية"

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يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميلاه جواو موتينيو ورافايل غيريرو عن مباراة منتخب بلادهم أمام سويسرا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم الأحد، بحسب ما أعلن المدرب فرناندو سانتوس السبت.

AFP

ومُنح هذا الثلاثي إعفاء من الرحلة إلى جنيف على أساس "إداري" وليس للإصابة.

وقال سانتوس خلال مؤتمر صحافي في لشبونة إن "الأمر لا يتعلق بمشاكل بدنية، إنها مسألة إدارية".

وأضاف أنه "ليس هناك معنى أن يسافر 26 لاعباً إلى سويسرا، يحقّ لنا أن نشارك بـ23 لاعباً في التشكيلة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولم يشارك رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في الحصة التدريبية للمنتخب قبل التوجه إلى جنيف.

وتلعب البرتغال مع سويسرا الأحد للبقاء في صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم.

فبعد التعادل 1-1 في إشبيلية مع إسبانيا وانتصارين في لشبونة على سويسرا في المباراة التي سجل فيها رونالدو هدفين، وتشيكيا في الثانية، تتصدر البرتغال المجموعة مع سبع نقاط، بفارق نقطتين عن "لا روخا".
 

منتخب البرتغال دوري الأمم الأوروبية كريستيانو رونالدو
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