ثنائية رونالدو في مرمى سويسرا تمنح البرتغال الصدارة

وكان المنتخب البرتغالي انتزع تعادلا من إسبانيا في عقر دارها 1-1 منتصف الأسبوع فتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن تشيكيا التي حققت نتيجة لافتة بالتعادل مع إسبانيا 2-2 في براغ.

في المباراة الأولى، افتح وليام كارفالو التسجيل للمنتخب البرتغالي عندما تابع كرة مرتدة من الحارس غريغور كوبل إثر تصديه لركلة حرة مباشرة سددها رونالدو ليتابعها الأول في الشباك (15).

ثم سجل رونالدو هدفين في مدى أربع دقائق في الدقيقتين 35 و39 ليرفع رصيده الدولي إلى 117 هدفاً.

ثم أنهى جواو كانسيلو مهرجان الأهداف لأبطال أوروبا عام 2016 في الدقيقة 68.

وفي المباراة الثانية، فاجأ المنتخب التشيكي نظيره الإسباني بالخروج متعادلاً معه 2-2.

وتغلبت تشيكيا التي لم تتأهل الى مونديال قطر 2022، على سويسرا 2-1 في الجولة الأولى.

وكانت تشيكيا في طريقها لتحقيق مفاجأة مدوية لأنها تقدمت على إسبانيا وصيفة هذه المسابقة في نسختها الأخيرة في تشرين الاول/أكتوبر الماضي 2-1، حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن يدرك "لا روخا" التعادل.

افتتح اصحاب الأرض التسجيل مبكراً بواسطة ياكوب بيتشيك لكن لاعب وسط إسبانيا ونادي برشلونة غافي أدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وبات غافي أصغر لاعب يسجل هدفاً لمنتخب اسبانيا بعمر 17 عاماً و304 أيام محطماً الرقم القياسي السابق لزميله في الفريق الكاتالوني أنسو فاتي الذي سجل هدفه في مرمى أوكرانيا في 6 ايلول/سبتمبر عام 2020 بعمر الـ 17 و311 يوماً.

وتقدمت تشيكيا مجدداً عن طريق يان كوتشتا (66)، قبل أن ينقذ اينيغو مارتينيس إسبانيا من الخسارة بإدراكه التعادل في الرمق الأخير بكرة رأسية اصطدمت بالعارضة وتهادت داخل الشباك.

وفي أبرز المباريات الأخرى، سجل ايرلينغ هالاند هدفي منتخب بلاده النرويج في مرمى السويد ليخرج فائزاً 2-1 بينهما هدف من ركلة جزاء، في حين حققت صربيا المتأهلة الى مونديال قطر فوزاً عريضاً على سلوفينيا 4-1.