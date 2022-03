Le Tottenham d'Antonio Conte a chuté face au Middlesbrough de Chris Wilder (1-0), qui avait éliminé Manchester United au tour précédent. Après un premier acte terne, les Spurs ont pu se créer quelques occasions, notamment par Harry Kane, qui a cru marquer avant d'être signalé hors jeu (59ème). Finalement, en dépit d'une ultime occasion et la tête d'Howson en faveur de Middlesbrough, il a fallu passer par la prolongation. Dans ce registre, Tottenham a été complétement dominé, devant s'en remettre à une parade spectaculaire d'Hugo Lloris devant Tavernier (104ème) notamment. De façon logique, le jeune Josh Coburn a concrétisé la domination des locaux d'un tir imparable qui a terminé sa course dans la lucarne gauche de Lloris (107ème). Après avoir éliminé les Reds Devils de Cristiano Ronaldo, voilà que Middlesbrough - 8ème de Championship - se paye la tête des Spurs, et poursuivra sa route en quarts de finales de la FA Cup.