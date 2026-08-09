Coupe du monde de la FIFA 2026
Wimbledon
Ligue 1
Ligue 2
NBA
Coupe de France
La Liga
Bundesliga
2025 Coupe d'Afrique des Nations
Premier League
Serie A
Ligue des champions
Ligue Europa
Liga Portugal
Süper Lig
FA Cup
League Cup
Coupe Arabe
NFL
European Champions Cup
European Challenge Cup
MLB
NHL
Formula 1
Transferts - Maresca : "Rodri sera de retour à Manchester le 14 août"
Premier League
Maresca attend le retour de Rodri à City
Atlético de Madrid - Simeone : "Je suis inquiet"
La Liga
Simeone : "Je suis inquiet"
Real Madrid - Bernardo Silva : "Trouver le rythme pour bien démarrer la saison"
La Liga
Bernardo Silva : "Trouver le rythme"
Real Madrid - Mourinho : "Bernardo Silva est arrivé dans une condition physique assez médiocre"
La Liga
Mourinho pique Bernardo Silva sur son physique
Décès de Jorge Messi - Lionel Messi est arrivé à Rosario
Football
Messi est à Rosario pour les obsèques de son père
Toutes les actualités
image description

Ligue 2

Ligue 2 : sans solution, Reims cale sur Clermont
Ligue 2
L2 : sans solution, Reims cale face à Clermont
Ligue 2 : À dix, Annecy s'impose à Pau
Ligue 2
À dix, Annecy s'impose à Pau
Ligue 2 : Montpellier et Dijon se quittent dos à dos après une fin de match folle
Ligue 2
Fin de match folle, Montpellier et Dijon dos à dos
Ligue 2 : Boulogne et Nancy pas inspirés pour leur rentrée
Ligue 2
Boulogne et Nancy pas inspirés pour leur rentrée
Ligue 2 : Rodez fait plier Laval sur le gong
Ligue 2
Rodez fait plier Laval sur le gong

Les derniers résumés foot

Liga Portugal : Porto assure pour la reprise face à Alverca
15:10
Liga PortugalPorto assure pour la reprise face à Alverca
CAN féminine 2026 : Le Maroc rejoint les demi-finales de sa CAN en éliminant l'Afrique du Sud
08:45
FootballLe Maroc en demi-finale de sa CAN
Ligue 2 : sans solution, Reims cale sur Clermont
08:30
Ligue 2L2 : sans solution, Reims cale face à Clermont
Ligue 2 : À dix, Annecy s'impose à Pau
08:01
Ligue 2À dix, Annecy s'impose à Pau
Ligue 2 : Montpellier et Dijon se quittent dos à dos après une fin de match folle
09:58
Ligue 2Fin de match folle, Montpellier et Dijon dos à dos
Ligue 2 : Boulogne et Nancy pas inspirés pour leur rentrée
04:08
Ligue 2Boulogne et Nancy pas inspirés pour leur rentrée
Ligue 2 : Rodez fait plier Laval sur le gong
09:34
Ligue 2Rodez fait plier Laval sur le gong
Ligue 2 : malgré un penalty manqué, Metz renverse Guingamp
Ligue 2Metz renverse Guingamp, malgré un penalty manqué
Ligue 2 : Le carnaval de Dunkerque face à Grenoble
10:09
Ligue 2Dunkerque s'offre un festival face à Grenoble
Ligue 2 : Retour morose pour le FC Nantes face au Red Star
08:17
Ligue 2Retour morose pour le FC Nantes
Ligue 2 : Débuts tonitruants pour l'AS Saint-Etienne à Sochaux
08:01
Ligue 2Débuts tonitruants pour Saint-Etienne à Sochaux
CAN féminine 2026 : L'Algérie élimine la Côte d'Ivoire et rejoint le dernier carré
08:11
FootballL'Algérie en demi-finale
Amical : Paris chute à Majorque pour sa reprise
12:12
FootballParis chute à Majorque pour sa reprise
CAN féminine : le Maroc bute sur un Sénégal héroïque !
18:40
FootballLe Maroc bute sur un Sénégal héroïque !
CAN1
11:44
FootballLe Maroc remporte un match tendu face à l'Algérie
CAN 2026 (F) : Le Malawi fait l'exploit contre le Nigeria !
FootballLe Malawi fait l'exploit contre le Nigeria !
Coupe du Monde 2026 : l'Espagne sacrée championne du Monde au terme d'un combat haletant contre l'Argentine
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Espagne à nouveau sacrée championne du Monde
Coupe du Monde 2026 : La France loupe la troisième place au terme d'un match renversant à 10 buts contre l'Angleterre
Coupe du monde de la FIFA 2026La France loupe la 3ème place dans un match dingue
Coupe du Monde 2026 : l'Argentine renverse l'Angleterre et retourne en finale !
Coupe du monde de la FIFA 2026Immortelle, l'Argentine en finale contre l'Espagne
Coupe du Monde 2026 : l'Espagne domine la France et rallie la finale
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Espagne écrase la France et rallie la finale
Coupe du monde 2026 : L'Argentine encore miraculée élimine la Suisse et complète le dernier carré
01:03
Coupe du monde de la FIFA 2026Une Argentine miraculée complète le dernier carré
Coupe du Monde 2026 : L'Angleterre de Jude Bellingham vient à bout de la Norvège et rejoint le dernier carré
01:04
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Angleterre de Bellingham dans le dernier carré
Coupe du Monde 2026 : Merino encore super héros, l'Espagne élimine la Belgique et retrouve la France en demi-finales
Coupe du monde de la FIFA 2026Merino super héros, l'Espagne retrouve la France
Coupe du Monde 2026 : Les Bleus éliminent le Maroc et se qualifient dans le dernier carré grâce à Mbappé et Dembélé
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026Les Bleus dans le dernier carré !
WEB RESUME SUISSE COLOMBIE
Coupe du monde de la FIFA 2026Au bout du suspense, la Suisse élimine la Colombie
Coupe du monde 2026 : L'Argentine miraculée face à l'Égypte !
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026 L'Argentine miraculée face à l'Égypte !
Coupe du Monde 2026 : la Belgique écrase les États-Unis et rejoint les quarts !
Coupe du monde de la FIFA 2026La Belgique élimine les USA et file en quarts !
Coupe du Monde 2026 : la Belgique domine les États-Unis à la pause !
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026De Ketelaere devant, les USA doivent réagir !
Coupe du monde 2026 : Mikel Merino et l'Espagne climatisent le Portugal de Cristiano Ronaldo
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Espagne climatise le Portugal de Ronaldo
Coupe du Monde 2026 : l'Angleterre survit au Mexique au terme d'un thriller !
01:07
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Angleterre s'impose et file en quarts !
Coupe du Monde 2026 : une première période de folie entre le Mexique et l'Angleterre !
Coupe du monde de la FIFA 2026Angleterre - Mexique : une première mi-temps folle
Coupe du monde 2026 : Erling Haaland assomme le Brésil et envoie la Norvège en quart de finale
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026Haaland et la Norvège assomment le Brésil
Coupe du Monde 2026 : La France évite le piège du Paraguay et retrouve le Maroc en quarts
Coupe du monde de la FIFA 2026La France évite le piège et avance en quarts
Coupe du Monde 2026 : le Maroc premier qualifié pour les quarts de finale grâce à un doublé d'Ounahi
01:07
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Maroc, premier qualifié pour les quarts
Coupe du Monde 2026 : la Colombie maîtrise le Ghana et rejoint les huitièmes !
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026La Colombie élimine le Ghana sans trembler !
Coupe du Monde 2026 : la Colombie mène à la pause face à un Ghana toujours vivant !
01:07
Coupe du monde de la FIFA 2026La Colombie devant, le Ghana reste dans le coup !
Coupe du Monde 2026 : l'Argentine s'impose dans la douleur face à un Cap-Vert héroïque !
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Argentine survit au Cap-Vert et file en 8es !
Coupe du Monde 2026 : le Cap-Vert tient tête à l'Argentine et arrache les prolongations !
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Cap-Vert défie l'Argentine et y croit !
Coupe du Monde 2026 : Résumé mi-temps Argentine - Cap-Vert : Messi met encore l'Albiceleste devant
Coupe du monde de la FIFA 2026Messi lance l'Argentine face au Cap-Vert !
Coupe du Monde 2026 : l'Égypte se défait de l'Australie aux tirs au but
01:00
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Égypte se défait de l'Australie aux tirs au but

Les dernières réactions

Chelsea - Alonso veut retrouver une "mentalité de gagnants"
00:36
Premier LeagueAlonso veut retrouver une "mentalité de gagnants"
PSG - Akliouche : "Un honneur de rejoindre ce club"
00:25
Mercato Akliouche : "Un honneur de rejoindre ce club"
PSG - Pol : "Il faut retenir le positif"
00:27
Ligue 1Rafel Pol : "Il faut retenir le positif"
Trabzonspor - Salah - "Je ne trouve pas les mots"
Süper LigSalah : "Je ne trouve pas les mots"
Bayern - Kompany : "J’ai une opinion forte sur Infantino et la FIFA"
00:55
BundesligaKompany : "J’ai une opinion forte sur Infantino"
Juventus - Spalletti : "Xabi Alonso maîtrise notre sport sur le bout des doigts"
00:23
Matchs amicauxSpalleti : « Alonso, un entraîneur talentueux »

Mercato

Simeone: Atleti want Alvarez stay
Mercato
Simeone sur Alvarez : « La situation est claire »
Luca Zidane
Mercato
Mercato : Luca Zidane s'est trouvé un nouveau club
Lorenzi
Mercato
OM : seul club du Top 5 sans recrue avec Bilbao
Rodri
Mercato
Pourquoi Rodri a préféré le Barça au Real Madrid ?
Filipe Luis
Mercato
 Le plan de Filipe Luis pour remplacer Akliouche
image description

NBA

76ers - Brown veut apprendre aux côtés de LeBron
NBA
Jaylen Brown veut apprendre aux côtés de LeBron
76ers - Brown n'a plus échangé avec Tatum
NBA
Jaylen Brown revient sur sa relation avec Tatum
76ers - LeBron James, la pièce manquante des Sixers ?
NBA
LeBron, la pièce manquante des Sixers ?
76ers - "Le meilleur recrutement de tous les temps" : les fans réagissent à l’arrivée de LeBron
NBA
Les fans des 76ers ravis de l'arrivée de LeBron
NBA - Les 76ers offrent à LeBron ses meilleures chances de remporter un titre", selon un analyste sportif
NBA
Brandt: "Les 76ers, la meilleure chance de LeBron"
logo

Les derniers résumés - Coupe du Monde 2026

Coupe du Monde 2026 : l'Espagne sacrée championne du Monde au terme d'un combat haletant contre l'Argentine
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Espagne à nouveau sacrée championne du Monde
Coupe du Monde 2026 : La France loupe la troisième place au terme d'un match renversant à 10 buts contre l'Angleterre
Coupe du monde de la FIFA 2026La France loupe la 3ème place dans un match dingue
Coupe du Monde 2026 : l'Argentine renverse l'Angleterre et retourne en finale !
Coupe du monde de la FIFA 2026Immortelle, l'Argentine en finale contre l'Espagne
Coupe du Monde 2026 : l'Espagne domine la France et rallie la finale
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Espagne écrase la France et rallie la finale
Coupe du monde 2026 : L'Argentine encore miraculée élimine la Suisse et complète le dernier carré
01:03
Coupe du monde de la FIFA 2026Une Argentine miraculée complète le dernier carré
Coupe du Monde 2026 : L'Angleterre de Jude Bellingham vient à bout de la Norvège et rejoint le dernier carré
01:04
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Angleterre de Bellingham dans le dernier carré
Coupe du Monde 2026 : Merino encore super héros, l'Espagne élimine la Belgique et retrouve la France en demi-finales
Coupe du monde de la FIFA 2026Merino super héros, l'Espagne retrouve la France
Coupe du Monde 2026 : Les Bleus éliminent le Maroc et se qualifient dans le dernier carré grâce à Mbappé et Dembélé
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026Les Bleus dans le dernier carré !
WEB RESUME SUISSE COLOMBIE
Coupe du monde de la FIFA 2026Au bout du suspense, la Suisse élimine la Colombie
Coupe du monde 2026 : L'Argentine miraculée face à l'Égypte !
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026 L'Argentine miraculée face à l'Égypte !
Coupe du Monde 2026 : la Belgique écrase les États-Unis et rejoint les quarts !
Coupe du monde de la FIFA 2026La Belgique élimine les USA et file en quarts !
Coupe du Monde 2026 : la Belgique domine les États-Unis à la pause !
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026De Ketelaere devant, les USA doivent réagir !
Coupe du monde 2026 : Mikel Merino et l'Espagne climatisent le Portugal de Cristiano Ronaldo
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Espagne climatise le Portugal de Ronaldo
Coupe du Monde 2026 : l'Angleterre survit au Mexique au terme d'un thriller !
01:07
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Angleterre s'impose et file en quarts !
Coupe du Monde 2026 : une première période de folie entre le Mexique et l'Angleterre !
Coupe du monde de la FIFA 2026Angleterre - Mexique : une première mi-temps folle
Coupe du monde 2026 : Erling Haaland assomme le Brésil et envoie la Norvège en quart de finale
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026Haaland et la Norvège assomment le Brésil
Coupe du Monde 2026 : La France évite le piège du Paraguay et retrouve le Maroc en quarts
Coupe du monde de la FIFA 2026La France évite le piège et avance en quarts
Coupe du Monde 2026 : le Maroc premier qualifié pour les quarts de finale grâce à un doublé d'Ounahi
01:07
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Maroc, premier qualifié pour les quarts
Coupe du Monde 2026 : la Colombie maîtrise le Ghana et rejoint les huitièmes !
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026La Colombie élimine le Ghana sans trembler !
Coupe du Monde 2026 : la Colombie mène à la pause face à un Ghana toujours vivant !
01:07
Coupe du monde de la FIFA 2026La Colombie devant, le Ghana reste dans le coup !
Coupe du Monde 2026 : l'Argentine s'impose dans la douleur face à un Cap-Vert héroïque !
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Argentine survit au Cap-Vert et file en 8es !
Coupe du Monde 2026 : le Cap-Vert tient tête à l'Argentine et arrache les prolongations !
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Cap-Vert défie l'Argentine et y croit !
Coupe du Monde 2026 : Résumé mi-temps Argentine - Cap-Vert : Messi met encore l'Albiceleste devant
Coupe du monde de la FIFA 2026Messi lance l'Argentine face au Cap-Vert !
Coupe du Monde 2026 : l'Égypte se défait de l'Australie aux tirs au but
01:00
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Égypte se défait de l'Australie aux tirs au but
Coupe du Monde 2026 : la Suisse maîtrise l'Algérie et rejoint les huitièmes de finale
01:04
Coupe du monde de la FIFA 2026La Nati sort l'Algérie et file en huitièmes
Coupe du Monde 2026 : Ronaldo et Ramos renversent la Croatie, le Portugal s'en sort au bout du suspense
Coupe du monde de la FIFA 2026Ramos crucifie la Croatie au bout du suspense
Coupe du Monde 2026 : l'Espagne écrase l'Autriche sans trembler
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Espagne écrase l'Autriche sans trembler
Coupe du Monde 2026 : les États-Unis dominent la Bosnie et rejoignent les huitièmes malgré l'expulsion de Balogun
Coupe du monde de la FIFA 2026Les USA sortent la Bosnie, Dzeko tire sa révérence
Coupe du Monde 2026 : Dans un final épique, la Belgique renverse le Sénégal et file en 8es
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026Final épique, la Belgique renverse le Sénégal
Coupe du Monde 2026 : Harry Kane héros de l'Angleterre face à la RDC
Coupe du monde de la FIFA 2026Harry Kane héros de l'Angleterre face à la RDC
Coupe du Monde 2026 : le Mexique élimine l'Équateur et file en huitièmes sans trembler
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Mexique sort l'Équateur et voit les huitièmes
Coupe du Monde 2026 : Sans trembler et avec un doublé de Mbappé, les Bleus qualifiés en 8es après avoir éliminé la Suède
Coupe du monde de la FIFA 2026Avec un doublé de Mbappé, les Bleus qualifiés
Coupe du Monde 2026 : La Norvège et Haaland brisent les rêves de la Côte d'Ivoire et passent en 8es
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026La Norvège brise les rêves de la Côte d'Ivoire
Coupe du Monde 2026 : Au terme d'une séance de tirs au but complètement dingue, le Maroc élimine les Pays-Bas !
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Maroc élimine les Pays-Bas !
Coupe du monde 2026 : Le Paraguay élimine l'Allemagne au bout de la nuit
01:07
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Paraguay élimine l'Allemagne au bout de la nuit
Coupe du monde 2026 : Martinelli climatise le Japon et envoie le Brésil en huitièmes
01:07
Coupe du monde de la FIFA 2026Martinelli envoie le Brésil en huitièmes
Coupe du monde 2026 : Sur le gong, le Canada assomme l'Afrique du Sud et file en huitièmes
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026Sur le gong, le Canada file en huitièmes
Coupe du Monde 2026 : Messi légendaire, l'Argentine fait le plein contre la Jordanie !
Coupe du monde de la FIFA 2026Messi légendaire, l'Argentine fait le plein !
Coupe du Monde 2026 : scénario fou entre l'Algérie et l'Autriche, deux buts dans le money time pour un 3-3 hallucinant
Coupe du monde de la FIFA 2026Algérie - Autriche : un 3-3 de folie pure
Coupe du Monde 2026 : Algérie et Autriche dos à dos à la pause, un nul qui les arrange
Coupe du monde de la FIFA 2026Algérie - Autriche : tout reste à faire à la pause
Coupe du Monde 2026 : Exploit historique de la RDC, qualifiée pour les seizièmes de finale !
Coupe du monde de la FIFA 2026Exploit de la RDC, qualifiée pour les seizièmes
Coupe du Monde 2026 : la Colombie et le Portugal se neutralisent, un nul qui fait les affaires des Cafeteros
Coupe du monde de la FIFA 20260-0 Colombie - Portugal, chacun trouve son compte
Coupe du Monde 2026 : la Croatie s'offre le Ghana et la deuxième place du groupe, les Black Stars terminent dans les meilleurs troisièmes
Coupe du monde de la FIFA 2026La Croatie termine deuxième, le Ghana qualifié
Coupe du Monde 2026 : l'Angleterre fait le travail face au Panama et valide son billet pour les seizièmes
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026Bellingham et Kane qualifient l'Angleterre
Coupe du Monde 2026 : Festival de la Belgique face à la Nouvelle-Zélande, synonyme de première place !
Coupe du monde de la FIFA 2026Festival de la Belgique qui termine première !
Coupe du Monde 2026 : l'Égypte accroche l'Iran et passe deuxième derrière la Belgique
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Égypte se qualifie, l'Iran reste suspendu
Coupe du Monde 2026 : l'Espagne élimine l'Uruguay et termine première de son groupe
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Espagne élimine l'Uruguay et termine première
Coupe du Monde 2026 : le Cap-Vert se qualifie sans gagner, exploit historique face à l'Arabie Saoudite
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Cap-Vert écrit l'histoire avec trois nuls
Coupe du Monde 2026 : 5-0 contre l'Irak, le Sénégal fait le boulot et patiente pour les 16es
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Sénégal fait le boulot et patiente pour les 16e
Coupe du Monde 2026 : La France s'impose largement contre la Norvège grâce à un récital de Dembélé
01:09
Coupe du monde de la FIFA 2026Récital de Dembélé, la France s'impose largement
Coupe du monde 2026 : La Turquie climatise les États-Unis !
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026La Turquie climatise les États-Unis !
Coupe du Monde 2026 : Paraguay et Australie se neutralisent, un nul qui arrange tout le monde
Coupe du monde de la FIFA 2026Un 0-0 qui satisfait le Paraguay et l'Australie
Coupe du monde 2026 : Bons amis, le Japon et la Suède se qualifient
01:03
Coupe du monde de la FIFA 2026Bons amis, le Japon et la Suède se qualifient
Coupe du Monde 2026 : les Pays-Bas dominent la Tunisie et finissent premiers, le Maroc en ligne de mire
Coupe du monde de la FIFA 2026Les Pays-Bas filent en 16e, la Tunisie sombre !
Coupe du Monde 2026 : L'Équateur crée la sensation en renversant l'Allemagne
01:08
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Équateur renverse l'Allemagne !
Coupe du monde 2026 : Pépé et la Côte d'Ivoire assurent contre Curaçao et décrochent une qualification historique en 16es
Coupe du monde de la FIFA 2026La Côte d'Ivoire décroche une qualif' historique
Coupe du Monde 2026 : L'Afrique du Sud bat la Corée et écrit l'histoire
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Afrique du Sud bat la Corée et écrit l'histoire
Coupe du Monde 2026 : le Brésil écrase l'Écosse, Vinicius brille et Neymar fait son retour
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Brésil régale, Neymar de retour en sélection
Coupe du monde 2026 : Le Maroc remporte un thriller spectaculaire contre Haïti
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Maroc vainqueur d'un thriller spectaculaire
Coupe du Monde 2026 : La Bosnie-Herzégovine en bonne voie pour les 16es après sa victoire sur le Qatar
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026La Bosnie-Herzégovine en bonne voie pour les 16es
WEB RESUME SUISSE CANADA
01:04
Coupe du monde de la FIFA 2026Manzambi en feu, la Suisse valide sa 1ère place
Coupe du monde 2026 : La Colombie qualifiée, le Congo peut y croire
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026La Colombie qualifiée, le Congo peut y croire
BUDIMIR
Coupe du monde de la FIFA 2026La Croatie lance son mondial face au Panama
Angleterre-Ghana - Coupe du Monde 2026 : dominateurs, les Anglais ne parviennent pas à se défaire des Ghanéens
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026Dominatrice, l'Angleterre est tenue en échec
Coupe du Monde 2026 : Ronaldo répond à Mbappé et Messi, le Portugal surclasse l'Ouzbékistan
01:08
Coupe du monde de la FIFA 2026Ronaldo et le Portugal surclassent l'Ouzbékistan
Coupe du monde 2026 : L'Algérie renverse la Jordanie
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Algérie renverse la Jordanie
Coupe du monde 2026 : Le Sénégal domine la Norvège de justesse
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026La Norvège domine le Sénégal de justesse
Coupe du monde 2026 : La France qualifiée face à l'Irak
01:00
Coupe du monde de la FIFA 2026Mbappé envoie la France en seizièmes de finale
Coupe du Monde 2026 : Messi en légende, l'Argentine confirme face à l'Autriche
Coupe du monde de la FIFA 2026Messi en légende, l'Argentine confirme
Coupe du Monde 2026 : l'Égypte décroche la première victoire de son histoire face à la Nouvelle-Zélande
Coupe du monde de la FIFA 2026Victoire historique pour l'Égypte de Salah !
Un nul spectaculaire qui laisse l'Uruguay et le Cap-Vert sur leur faim
Coupe du monde de la FIFA 2026Un nul frustrant entre l'Uruguay et le Cap-Vert
Coupe du Monde 2026 : la Belgique se saborde et concède le match nul contre l'Iran
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026La Belgique se saborde contre l'Iran
Coupe du Monde 2026 : sans pitié, Yamal et l'Espagne écrasent l'Arabie saoudite
Coupe du monde de la FIFA 2026Sans pitié, l'Espagne écrase l'Arabie saoudite
Le Japon écrase la Tunisie d'Hervé Renard et élimine les Aigles de Carthage
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Japon coule la Tunisie, Renard éliminé
L'Équateur bute sur un gardien héroïque, le Curaçao arrache le nul
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Curaçao résiste à l'Équateur grâce à son mur
Coupe du Monde 2026 :
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Allemagne bat la Côte d'Ivoire sur le gong
Coupe du Monde 2026 : les Pays-Bas écrasent la Suède et se rapprochent des seizièmes
Coupe du monde de la FIFA 2026Les Pays-Bas ne font qu'une bouchée de la Suède
Coupe du Monde 2026 : Héroïque, le Paraguay ne rompt pas et élimine la Turquie
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Paraguay ne rompt pas et élimine la Turquie
Coupe du Monde 2026 : Le Brésil n'a laissé aucun suspense à Haïti, mais s'inquiète pour Raphinha
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Brésil n'a laissé aucun suspense à Haïti
Coupe du Monde 2026 : Un éclair de Saibari suffit au Maroc pour battre l'Écosse
Coupe du monde de la FIFA 2026Un éclair de Saibari suffit au Maroc
Coupe du Monde 2026 : les États-Unis se qualifient pour les seizièmes en battant l'Australie
Coupe du monde de la FIFA 2026Team USA se qualifie pour les seizièmes
Coupe du Monde 2026 : Le Mexique premier qualifié pour les 16es après sa victoire sur la Corée du Sud
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Mexique premier qualifié pour les 16es
Coupe du Monde 2026 : Première historique pour le Canada vainqueur 6-0 du Qatar
Coupe du monde de la FIFA 2026Première historique contrastée pour le Canada
Coupe du Monde 2026 : Coaching gagnant pour la Suisse qui se relance contre la Bosnie-Herzégovine !
Coupe du monde de la FIFA 2026Coaching gagnant pour la Suisse, presque qualifiée
Coupe du Monde 2026 : la Tchèquie et l'Afrique du Sud se quittent bons amis
Coupe du monde de la FIFA 2026La Tchéquie et l'Afrique du Sud bons amis
Coupe du Monde 2026 : Luis Diaz et la Colombie ne tombent pas dans le piège de l'Ouzbékistan
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026La Colombie ne tombe pas dans le piège ouzbek
Coupe du Monde 2026 : Le Ghana arrache la victoire sur le gong contre le Panama
01:04
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Ghana arrache la victoire sur le gong
Coupe du monde 2026 : L'Angleterre remporte un match fou contre la Croatie !
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Angleterre remporte le match du tournoi !
Coupe du Monde 2026 : Ronaldo et le Portugal surpris par la RDC
Coupe du monde de la FIFA 2026Ronaldo et le Portugal surpris par la RDC
Coupe du monde 2026 : L'Autriche vient à bout de la Jordanie
01:07
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Autriche vient à bout de la Jordanie
Coupe du Monde 2026 : L'Argentine domine l'Algérie grâce à un Messi historique
Coupe du monde de la FIFA 2026Messi historique, l'Argentine domine l'Algérie
Coupe du Monde 2026 : Doublé d'Haaland, la Norvège soigne son retour au Mondial contre l'Irak
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026Doublé d'Haaland, la Norvège soigne son retour
Coupe du Monde 2026 : Mbappé et les Bleus se sortent du piège sénégalais !
01:03
Coupe du monde de la FIFA 2026Les Bleus se sortent du piège sénégalais !
Coupe du monde 2026 : L'Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos
01:04
Coupe du monde de la FIFA 2026Iran - Nouvelle-Zélande (2-2) : le doublé de Just
WEB RESUME ARABIE SAOUDITE URUGUAY
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Arabie Saoudite tient tête à l'Uruguay
Coupe du monde 2026 : L'Egypte tient tête à la Belgique
01:03
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Egypte tient tête à la Belgique
Coupe du Monde 2026 : Pour la première de Lamine Yamal, l'Espagne tenue en échec contre le Cap-Vert
01:05
Coupe du monde de la FIFA 2026Incroyable ! Le Cap-Vert résiste à l'Espagne !
Coupe du Monde 2026 : Festival de la Suède qui roule sur la Tunisie
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026Festival de la Suède qui roule sur la Tunisie
Coupe du Monde 2026 : Amad Diallo héros de la Côte d'Ivoire contre l'Équateur !
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026Amad Diallo héros de la Côte d'Ivoire !
Coupe du monde 2026 : Le Japon climatise les Pays-Bas
01:04
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Japon climatise les Pays-Bas
Coupe du monde 2026 : L'Allemagne sérieuse face à un Curaçao héroïque
01:06
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Allemagne sérieuse face à un Curaçao héroïque
Coupe du Monde 2026 : L'Australie crée la surprise en s'offrant la Turquie
Coupe du monde de la FIFA 2026L'Australie s'offre la Turquie et crée la surprise
Coupe du Monde 2026 : Victoire historique de l'Écosse contre Haïti
Coupe du monde de la FIFA 2026Victoire historique de l'Écosse contre Haïti
Coupe du Monde 2026 : le Maroc domine le Brésil mais doit se contenter du match nul
Coupe du monde de la FIFA 2026Le Maroc et le Brésil se quittent dos à dos
image description

Coupe du Monde 2026

FIFA - L'AFC rejette à son tour le projet "FIFA Forward Enterprise"
Coupe du monde de la FIFA 2026
L'AFC rejette le projet "FIFA Forward Enterprise"
Liverpool - Iraola "déteste" le mois d'août
Coupe du monde de la FIFA 2026
Iraola "déteste" le mois d'août
FIFA - La Concacaf rejette la proposition de Gianni Infantino
Coupe du monde de la FIFA 2026
La Concacaf rejette la proposition de Infantino
FIFA - Que se passera-t-il si l'UEFA boycotte la Coupe du Monde ?
Coupe du monde de la FIFA 2026
Et si l'UEFA boycottait la Coupe du Monde ?
FIFA - L'UEFA vote pour le boycott de la Coupe du monde
Coupe du monde de la FIFA 2026
L'UEFA vote pour le boycott de la Coupe du monde
image description

Wimbledon

Wimbledon - Jannik Sinner s'offre Zverev en finale et conserve son titre !
Wimbledon
Sinner conserve son trophée !
Wimbledon : premier titre en Grand Chelem pour Linda Noskova, sacrée au terme d'une finale dantesque face à Karolina Muchova
Wimbledon
Noskova sacrée à Wimbledon face à Muchova
Wimbledon : Jannik Sinner balaie Novak Djokovic et rejoint Alexander Zverev en finale
Wimbledon
Sinner balaie Djokovic et rejoint Zverev en finale
Wimbledon : Alexander Zverev v Arthur Fery
Wimbledon
Zverev brise les rêves de Féry
Wimbledon : Linda Noskova bat Marta Kostyuk et rejoint Karolína Muchová pour une finale 100% tchèque
Wimbledon
Noskova rejoint Muchová : finale 100% tchèque

beIN Shorts

image description

Ligue 1

PSG - Pol : "Il faut retenir le positif"
Ligue 1
Rafel Pol : "Il faut retenir le positif"
Lille - Létang : "Bouaddi a de grandes chances de faire la saison avec nous"
Ligue 1
Létang : "Bouaddi a des chances d'être avec nous"
Lille - Ancelotti : "J'ai eu la chance d'apprendre avec le meilleur"
Ligue 1
Davide Ancelotti : "J'ai appris avec le meilleur"
Lille - Ancelotti : "C'est une opportunité magnifique"
Ligue 1
Ancelotti : "C'est une opportunité magnifique"
Lille - Ancelotti : "Je ne veux pas tout changer"
Ligue 1
Ancelotti : "Je ne veux pas tout changer"
image description

Ligue des Champions

TOLISSO
Ligue des champions
L'OL affrontera le Sparta Prague au 3e tour
Ligue des Champions : Revivez les célébrations du PSG au Parc des Princes
Ligue des champions
Les célébrations du PSG au Parc des Princes
Ligue des Champions : Les meilleurs moment de la parade du PSG aux Champs-de-Mars
Ligue des champions
Les meilleurs moment de la parade du PSG
Arsenal - Arteta félicite Luis Enrique et le PSG : “La meilleure équipe du monde”
Ligue des champions
Arteta félicite Luis Enrique et le PSG
PSG - Marquinhos : “La première était très émouvante, la deuxième est encore plus difficile”
Ligue des champions
Marquinhos : “La deuxième encore plus difficile”
image description

La Liga

Atlético de Madrid - Simeone : "Je suis inquiet"
La Liga
Simeone : "Je suis inquiet"
Real Madrid - Bernardo Silva : "Trouver le rythme pour bien démarrer la saison"
La Liga
Bernardo Silva : "Trouver le rythme"
Real Madrid - Mourinho : "Bernardo Silva est arrivé dans une condition physique assez médiocre"
La Liga
Mourinho pique Bernardo Silva sur son physique
Real Madrid - Vinicius Jr. : "Mourinho veut que je reste fidèle à moi-même"
La Liga
Vinicius Jr : "Mourinho veut que je sois moi-même"
Deportivo La Corogne - Aubameyang : “Je l’avais promis à mes grands-parents”
La Liga
Aubameyang : "Une promesse à mes grands-parents"
image description

FA Cup

FA Cup : La magie d'Antoine Semenyo offre la FA Cup à Manchester City
FA Cup
La magie de Semenyo offre la FA Cup à Man City
FA Cup : Semenyo donne l'avantage à City d'une incroyable madjer !
FA Cup
Semenyo donne l'avantage à City d'une madjer !
FA Cup : Chelsea méritait-il un penalty juste avant la pause ?
FA Cup
Chelsea méritait-il un penalty avant la pause ?
image description

Bundesliga

Bayern - Kimmich encore marqué par sa blessure au Mondial
Bundesliga
Kimmich encore marqué par sa blessure au Mondial
Bayern - Kompany annonce encore du mouvement
Bundesliga
Kompany annonce encore du mouvement
Bayern - Kompany : "J’ai une opinion forte sur Infantino et la FIFA"
Bundesliga
Kompany : "J’ai une opinion forte sur Infantino"

SafePlay

SafePlay #3 avec M'Baye Niang
Football
SafePlay #3 avec M'Baye Niang
safeplay 2
Football
SafePlay #2 avec Jérémy Mathieu
SafePlay Giroud
Football
SafePlay #1 avec Olivier Giroud
image description

Challenge Cup

WEB RESUME MONTPELLIER DRAGONS
European Challenge Cup
Montpellier décroche son billet pour la finale
Challenge Cup : Montpellier écarte facilement le Connacht
European Challenge Cup
Montpellier écarte facilement le Connacht
Challenge Cup : La Rochelle prend la tempête contre l'Ulster
European Challenge Cup
La Rochelle prend la tempête contre l'Ulster
image description

Champions Cup

Champions Cup : Toulon échoue aux portes de la finale contre le Leinster
European Champions Cup
Toulon échoue aux portes de la finale
Champions Cup : L'UBB vainqueur du choc contre Toulouse !
European Champions Cup
L'UBB vainqueur du choc contre Toulouse !
Champions Cup : 11 ans après, Toulon retrouve les demies en réalisant un exploit à Glasgow !
European Challenge Cup
11 ans après, Toulon retrouve les demies !
image description

Liga Portugal

Liga Portugal : Porto assure pour la reprise face à Alverca
Liga Portugal
Porto assure pour la reprise face à Alverca
Liga Portugal : Porto décroche son premier titre depuis 2022 !
Liga Portugal
Le FC Porto décroche son premier titre depuis 2022
LIVE - Suivez en DIRECT le match FC PORTO - ALVERCA
Liga Portugal
Porto-Alverca en direct vidéo
Liga Portugal : Porto assure face à Tondela et garde la main
Liga Portugal
Porto assure face à Tondela et garde la main
Liga Portugal : Benfica remporte le derby et dépasse le Sporting
Liga Portugal
Benfica remporte le derby et dépasse le Sporting
image description

Süper Lig

Trabzonspor - Salah, le Roi d’Égypte ouvre un nouveau chapitre
Süper Lig
Salah, le Pharaon ouvre un nouveau chapitre
Trabzonspor - Salah - "Je ne trouve pas les mots"
Süper Lig
Salah : "Je ne trouve pas les mots"
Süper Lig : Osimhen offre le titre de champion à Galatasaray !
Süper Lig
Osimhen offre le titre de champion à Galatasaray !
image description

Coupe de France

Lens - Édouard : "On a réussi à marquer l'histoire"
Coupe de France
Édouard : "On a réussi à marquer l'histoire"
Lens - Risser : "Cette saison restera gravée à tout jamais"
Coupe de France
Risser : "Cette saison restera gravée à jamais"
Lens - Thomasson : "C'était écrit qu'on allait la remporter !"
Coupe de France
Thomasson : "C'était écrit qu'on allait la gagner"
Nice - Puel : "On méritait autant que Lens"
Coupe de France
Puel : "On méritait autant que Lens"
Lens - Thauvin : "Fabuleux, extraordinaire !"
Coupe de France
Thauvin : "Fabuleux, extraordinaire !"

beIN SQUAD

Sports collectifs handisport : des disciplines au service de l'inclusion
beINSPIRED
L'handisport au service de l'inclusion
Les infrastructures sportives s'adaptent
beINSPIRED
Quand les infrastructures sportives s'adaptent
CSPI RSE ENVIRONNEMENT WIMBLEDON LE JARDIN ANGLAIS 260625
beINSPIRED
Au cœur du jardin anglais de Wimbledon
CSPI RSE WIMBLEDON QUIZ ENVIRONNEMENT260625 (1)
beINSPIRED
Les stars du tennis se testent sur l'environnement
Logo - Open Football Festival Club
beINSPIRED
L’ESTAC Troyes récompensé pour son clip engagé
logo

Les derniers podcasts NBA Extra

POdcast NBA Extra 1406
NBAComment les Knicks ont su vaincre la malédiction
podcast 173
NBAGame 4, le plus grand come-back du sport ?
Podcast NBA Extra
NBAWemby et les Spurs : la remontada est lancée !
Podcast NBA Extra 040626
NBABrunson - Towns, le double problème des Spurs
Podcast NBA Extra 310526
NBAWemby et les Spurs peuvent-ils aller au bout ?
Podcast NBA Extra 290526
NBAGame 7 à OKC, le plus grand défi de Wemby
Visu Podcast
NBASpurs/Thunder, duel de géants
Podcast NBA
NBAWembanyama MVP... l'an prochain ?
Visu V2
NBAFaut-il croire en New York ?
Podcast NBA Extra EP164
NBAWemby est-il assez protégé par les arbitres ?
image description

Carabao Cup

Carabao Cup : Newcastle décroche sa qualification sur le gong contre Fulham
League Cup
Newcastle décroche sa qualification sur le gong
Carabao Cup : Cherki nettoie la lucarne d'un splendide banger !
League Cup
Cherki nettoie la lucarne d'un splendide banger !
Carabao Cup : Newcastle décroche sa qualification sur le gong contre Fulham
League Cup
Newcastle décroche sa qualification sur le gong
logo

Les derniers résumés NBA

NBA : Les New York Knicks remportent leur premier titre depuis 53 ans lors du Game 5 à San Antonio
NBAAprès 53 ans d’attente, les Knicks sont champions
NBA : Les Knicks tout proches du titre après un come-back historique face aux Spurs de Wembanyama
NBAN.Y. proche du titre après un come-back historique
NBA : Brunson et New York piègent les Spurs !
09:58
NBABrunson et New York piègent les Spurs !
NBA : Wembanyama et les Spurs s'offrent un Game 7 héroïque à OKC et défieront New York en Finals
NBAWembanyama et les Spurs s'offrent le Game 7 à OKC
NBA : Le Thunder reprend la main, San Antonio dos au mur
NBAOKC reprend la main, San Antonio dos au mur
NBA : New York balaye les Cavs pour retrouver les Finals !
NBANew York sweepe les Cavs et retrouve les Finals
NBA : Wembanyama en patron, les Spurs reviennent à hauteur d'Oklahoma City
NBAWemby en patron, les Spurs égalisent
NBA : Oklahoma City reprend l'avantage du terrain à San Antonio
09:58
NBAOKC reprend l'avantage du terrain à San Antonio
NBA : New York fait le break avec la manière contre Cleveland
09:27
NBANew York fait le plein avec la manière
NBA : Le Thunder s'adjuge le deuxième round face aux Spurs
NBAOKC s'adjuge le deuxième round face aux Spurs
logo

Les derniers replays NBA Extra

NBA EXTRA (14/06)
48:29
NBANBA Extra (14/06) : Les Knicks sacrés 53 après !
NBA EXTRA (13/06) : Preview du game 5, des finales d'anthologie
56:25
NBANBA Extra (13/06) : La preview du Game 5
NBA EXTRA (11/06)
47:46
NBANBA Extra (11/06) : Le comeback du siècle !
NBA EXTRA (10/06)
46:08
NBANBA Extra (10/06) : Preview du Game 4 des Finals
NBA EXTRA (09/06)
NBANBA Extra (09/06) : Wemby calme le Garden
NBA EXTRA (05/06)
45:25
NBANBA Extra (05/06): Knicks-Spurs, Preview du Game 2
NBA EXTRA (04/06)
45:41
NBANBA Extra (04/06) : Le gros coup des Knicks
Replay - NBA Extra (31/05) : Les Spurs sont les nouveaux shérifs à l'Ouest
NBANBA Extra : Les Spurs, nouveaux shérifs à l'Ouest
NBA EXTRA (27/05)
43:02
NBANBA Extra (27/05) : OKC repasse devant !
NBA EXTRA (25/05)
44:08
NBANBA Extra (25/05) : La panne sèche pour OKC

Les Podcasts de beIN SPORTS

nba extra.jpeg
NBA Extra
Contre Pressing _ .webp
Contre Pressing !
canstories.png
CAN Stories
lesmatchs.webp
Les Matchs de ma Vie
liga extra.webp
Liga Extra
image description

Carabao Cup

Cherki rend fou Guardiola, Arteta reproduit son propre meme... Les coulisses de Arsenal - Manchester City
League Cup
Les coulisses de Arsenal - Manchester City
Carabao Cup : le héros inattendu O'Reilly offre le sacre à Manchester City
League Cup
Le héros inattendu O'Reilly offre le sacre à City
Carabao Cup : Doublé pour O'Reilly en quatre minutes, City s'envole !
League Cup
Doublé pour O'Reilly en quatre minutes
Carabao Cup : O'Reilly profite d'une énorme erreur de Kepa pour ouvrir le score
League Cup
Énorme erreur de Kepa qui profite à City !
Carabao Cup : Manchester City rejoint Arsenal en finale après avoir facilement éliminé Newcastle
League Cup
Manchester City rejoint Arsenal en finale
image description

Podcasts - NBA Extra

POdcast NBA Extra 1406
NBA
Comment les Knicks ont su vaincre la malédiction
podcast 173
NBA
Game 4, le plus grand come-back du sport ?
Podcast NBA Extra
NBA
Wemby et les Spurs : la remontada est lancée !
Podcast NBA Extra 040626
NBA
Brunson - Towns, le double problème des Spurs
Podcast NBA Extra 310526
NBA
Wemby et les Spurs peuvent-ils aller au bout ?
image description

Coupe d'Afrique des Nations

Sénégal - Diaw : "Dans nos boîtes mails, il n'y a pas de message de la CAF"
2025 Coupe d'Afrique des Nations
Diaw : "On n'a pas reçu de message de la CAF"
Sénégal - Mendy : "Une énorme fierté"
2025 Coupe d'Afrique des Nations
Mendy : "Une énorme fierté"
Sénégal - Diatta : "On se sentira toujours champions d'Afrique"
2025 Coupe d'Afrique des Nations
Diatta : "On se sentira toujours champions"
Sénégal - Gueye : "On mérite d'être champions d'Afrique sur le terrain"
2025 Coupe d'Afrique des Nations
Gueye : "On mérite d'être champions d'Afrique "
Sénégal - Thiaw : "Le trophées se gagnent sur le rectangle vert"
2025 Coupe d'Afrique des Nations
Thiaw revient sur la décision de la CAF
image description

Podcast - Previews CAN

CAN STORIES EP 5
2025 Coupe d'Afrique des Nations
Podcast: L’envers du décor d’une finale historique
minoungou
2025 Coupe d'Afrique des Nations
Minoungou : "Avec mon œil, on m’a dit d’arrêter”
diallo
2025 Coupe d'Afrique des Nations
Diallo : "Mettre la 4e étoile sur le maillot"
CAN 2025 : Les pépites Maza et Diallo, la preview des 8es et notre virée à Marrakech... Nos insides au Maroc
2025 Coupe d'Afrique des Nations
Nos insides au Maroc, épisode 2
PODCAST - Mahrez, déluge, stades de dingue... Nos insides de la CAN au Maroc
2025 Coupe d'Afrique des Nations
Mahrez et déluge : nos insides de la CAN au Maroc

Rugby

Stade Toulousain - Thomas Ramos va signer au Racing 92 en 2027 !
Top 14
Thomas Ramos va s'engager avec le Racing en 2027
Champions Cup : Bordeaux-Bègles réalise le back-to-back contre le Leinster
Champions Cup
Bordeaux-Bègles réalise le back-to-back
Challenge Cup : Montpellier, la victoire d'un staff
European Challenge Cup
Montpellier, la victoire d'un staff
Challenge Cup : Troisième sacre pour Montpellier qui écrase l'Ulster
European Challenge Cup
Troisième sacre étincelant pour Montpellier
Champions Cup : L'Union Bordeaux-Bègles de retour en finale !
Champions Cup
L'Union Bordeaux-Bègles de retour en finale !
image description

NBA Extra

NBA EXTRA (14/06)
NBA
NBA Extra (14/06) : Les Knicks sacrés 53 après !
NBA EXTRA (13/06) : Preview du game 5, des finales d'anthologie
NBA
NBA Extra (13/06) : La preview du Game 5
NBA EXTRA (11/06)
NBA
NBA Extra (11/06) : Le comeback du siècle !
NBA EXTRA (10/06)
NBA
NBA Extra (10/06) : Preview du Game 4 des Finals
NBA EXTRA (09/06)
NBA
NBA Extra (09/06) : Wemby calme le Garden
Home Icon
Home
Sports Icon
Sports
Videos Icon
Videos
Shorts Icon
Shorts
Résultats Icon
Résultats
https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/b16cb258-d8e5-4877-b685-fa31c7bd412b/picto_tv_beIN_SPORTS.svg
S'abonner
Grille TV Icon
Grille TV
beINSPIRED Icon
beINSPIRED