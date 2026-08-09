Real Madrid - Bernardo Silva : "Trouver le rythme pour bien démarrer la saison"

Bernardo Silva a fait ses grands débuts sous le maillot du Real Madrid samedi lors de la victoire face à Ferencváros en match de préparation (2-1). Motivé mais à court de forme, le Portugais est conscient du travail qu’il reste à réaliser avant le début de la saison.