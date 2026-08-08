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تريفو تشالوبا
Football
Como sign England defender Chalobah from Chelsea
ميسي يعود إلى الأرجنتين لتوديع والده الراحل
Football
Messi bids farewell to father Jorge
آرسنال يضم البرازيلي برونو غيماريش
Premier League
Arsenal sign Brazil midfielder Guimaraes
موسيماني يتولى تدريب منتخب جنوب إفريقيا
Football
Mosimane to succeed Broos as South Africa coach
Sinner to headline Six Kings Slam
Tennis
Sinner withdraws from Cincinnati with knee injury
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FIFA World Cup 2026

beIN
FIFA World Cup 2026™
beIN SPORTS scores record-breaking 6.2 billion
Nico Williams
FIFA World Cup 2026™
Williams dedicates medal to his mother
Argentina Spain Brawl
FIFA World Cup 2026™
FIFA investigates the brawl after World Cup final
Rudi Garcia
FIFA World Cup 2026™
Belgium breaks ties with team coach Garcia
Selección España
FIFA World Cup 2026™
Madrid awaits La Roja's return
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Wimbledon 2026

Noskova
Wimbledon
Noskova moves into WTA Top 10
Irrepressible Sinner outlasts Zverev
Wimbledon
Sinner wins second straight Wimbledon crown
Mladenovic and Guo
Wimbledon
Mladenovic and Guo win Wimbledon women's doubles
Linda Nosková
Wimbledon
Noskova defeats Muchova in Wimbledon final
SINNER
Wimbledon
Sinner - Djokovic (6-4, 6-4, 6-4) | Highlights
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Premier League

آرسنال يضم البرازيلي برونو غيماريش
Premier League
Arsenal sign Brazil midfielder Guimaraes
James Trafford
Premier League
Leeds sign Trafford in record deal
الألماني يايسله
Premier League
Matthias Jaissle named Newcastle head coach
المهاجم الإسباني غارثيا يحطّ الرحال في فولهام
Premier League
Fulham sign Gonzalo Garcia from Real Madrid
هندرسون
Premier League
Chelsea sign England midfielder Jordan Henderson
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La Liga

فينيسيوس
La Liga
Vinicius Junior extends Real Madrid deal to 2032
ديوماندي
La Liga
Real Madrid sign Ivory Coast winger Yan Diomande
Barca sign Adeyemi for €22m
La Liga
Barcelona sign forward Karim Adeyemi
Morten Hjulmand
La Liga
Atletico sign midfielder Hjulmand from Sporting
Mourinho
La Liga
Mourinho begins Real Madrid culture "mission"
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Ligue 1

Lucas Digne
Ligue 1
Lucas Digne returns to PSG on three-year deal
ماغنيس أكليوش
Ligue 1
Maghnes Akliouche signs for Paris Saint-Germain
Strasbourg appoint Oliveira
Ligue 1
Strasbourg appoint Oliveira as boss
أنشيلوتي
Ligue 1
Lille appoint David Ancelotti as new head coach
باريس أف سي
Ligue 1
Paris FC 2-1 PSG | Highlights
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UEFA Europa League

أستون فيلا بطلا للدوري الأوروبي
UEFA Europa League
Freiburg 0-3 Aston Villa | UEL Final Highlights
إيمري
UEFA Europa League
Emery focused on Villa glory, not personal titles
بوينديا
UEFA Europa League
Aston Villa 4 (4)-(1) 0 Nottingham | Highlights
فرايبورغ يتخطّى براغا
UEFA Europa League
Freiburg 3 (4) - (3) 1 Braga | Highlights
Emery: Winning Europa not a must
UEFA Europa League
Villa’s future is bright, says Unai Emery
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