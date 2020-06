Cup (quarts) : Barkley envoie Chelsea en demi-finales

Appelez-le « Monsieur Cup » ! Déjà auteur de deux buts sur le parcours de Chelsea dans cette FA Cup pour permettre aux siens de pouvoir se hisser en quarts de finale ce dimanche (un but en 32emes contre Nottingham Forrest, un autre pour éliminer Liverpool en 8emes), Ross Barkley a confirmé qu'il était très à l'aise dans cette compétition en signant un nouveau but (le troisième), dimanche sur la pelouse de Leicester (1-0) dans un King Power Stadium à huis clos. En grande forme, le natif de Liverpool a marqué le seul but de ce quart de finale et envoyé du même coup les Blues dans le dernier carré, où Chelsea a rejoint Manchester United et Arsenal. Après avoir été déjà tout près de prendre l'avantage en première mi-temps grâce à Christian Pulisic, privé de l'ouverture du score sur une première parade exceptionnelle de Kasper Schmeichel, puis être passés tout près de se faire surprendre lorsqu'un centre-tir de Chilwell a trouvé la barre transversale du gardien argentin des Blues Willy Caballero, les Londoniens ont fini par trouver la faille par l'inévitable Barkley.

Schmeichel prive Barkley du doublé

Sept minutes après que son coéquipier Tammy Abraham, en position de hors-jeu, s'est vu très logiquement refusé un but, l'ancien joueur de Leeds a jailli au premier poteau pour reprendre du pied droit à la 63eme minute de jeu un centre de Willian et ne laisser aucune chance cette fois à Schmeichel, surpris sur cette reprise imparable du héros de cette rencontre opposant le troisième du classement de Premier League, Leicester, à son poursuivant direct, Chelsea. Barkley est même passé tout près de son premier doublé en Cup en fin de match. A bout portant, le numéro 8 a allumé Schmeichel, auteur d'une parade incroyable alors qu'il semblait pris complètement à contre-pied. Un peu plus tôt, le gardien danois avait déjà eu le dernier mot face à son bourreau du jour. Cela n'a pas suffi pour empêcher Barkley et les hommes de Frank Lampard de prendre rendez-vous pour les demi-finales des 18 et 19 juillet, à Wembley. Ce sera face à Manchester United.