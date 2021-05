RB Leipzig : La pépite Szoboszlai prolonge jusqu'en 2026

À peine cinq mois passés dans le club de Leipzig et déjà une prolongation pour Dominik Szoboszlai. En effet, ce dernier vient de prolonger d'un an son contrat avec le Rasenball Sport Leipzig, il est désormais lié jusqu’en 2026 avec le club allemand. Le Hongrois, fraîchement débarqué cet hiver du Red Bull Salzbourg, club satellite de la filière Red Bull, n'a pourtant pas joué une minute avec la formation de la Saxe depuis son arrivée. Le natif de Székesfehérvár étant blessé suite à une lésion du bassin depuis sa signature de contrat en Allemagne, une blessure qui l'a écarté des terrains toute la seconde partie de saison. Malgré cela, les dirigeants du RB Leipzig ont décidé de faire confiance à son talent qui attire les convoitises des plus grands clubs européens comme Manchester City ou le Paris Saint-Germain. Une extension qui ravit le joueur comme on peut le lire sur le site internet du club. "Bien sûr, mes six premiers mois au RB Leipzig ont été différents de ce que j'avais imaginé. (...) La prolongation de mon contrat pendant cette période est un autre signe fort et souligne que nous voulons réussir ensemble à long terme", a-t-il notamment déclaré.





Szoboszlai apte pour le Championnat d'Europe



Même s'il est en manque de temps de jeu, le Hongrois est de retour à l’entraînement collectif depuis le 7 avril et s'est totalement remis de sa blessure, il est d'ailleurs fin prêt pour disputer le Championnat d'Europe 2020 avec sa sélection nationale de Hongrie. Il devrait normalement être d'une très grande aide pour son équipe car son pays est tombé dans la poule la plus relevée de la compétition, entre l'Allemagne, le Portugal et surtout la France, les coéquipiers de Dominik Szoboszlai auront fort à faire dans ce tournoi continental. Espérons pour son pays qu'il sera en pleine forme, comme lors du barrage retour face à l'Islande, où il a qualifié son équipe à la 91eme minute grâce à un raid solitaire.