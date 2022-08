ATP - Cincinnati : Nadal annonce son retour

Son retour est désormais bel et bien acté. Ce mercredi, via son compte Instagram officiel, Rafael Nadal a officialisé son retour à la compétition, à l'occasion du Masters 1000 de Cincinnati, qui aura lieu pas plus tard que la semaine prochaine. Un retour officialisé avec ces quelques mots : "Très heureux de jouer à nouveau à +Cincy+. Je m'y rends en avion demain." L'Espagnol restait sur un forfait avant de disputer sa demi-finale du côté de Wimbledon. Le 8 juillet dernier, le troisième joueur mondial n'avait alors pas pu défendre ses chances, en raison d'une déchirure abdominale, contre l'Australien Nick Kyrgios, dans sa quête d'un troisième titre du Grand Chelem en 2022, après avoir remporté l'Open d'Australie puis Roland-Garros. Son retour sur les courts a été repoussé d'une petite semaine, toujours en raison de cette blessure qui persiste, même si le principal intéressé la qualifie désormais de simple "gêne".

Nadal aurait dû être présent à Montréal

En effet, à la base, la Majorquin aurait alors dû être de l'aventure de cette édition 2022 du Masters 1000 de Montréal au Canada, actuellement en cours. Pas plus tard que la semaine dernière, Rafael Nadal expliquait alors déjà, sur ses propres réseaux sociaux : "Tout se passe bien ces dernières semaines. Il y a quatre jours, j'ai commencé à m'entraîner à servir et hier, après la séance d'entraînement, j'ai ressenti une petite gêne qui était encore présente aujourd'hui." Depuis plus d'un an, l'Espagnol, qui détient encore aujourd'hui le record du nombre de titres en Grand Chelem avec un total de 22, est également en proie à des douleurs récurrentes au niveau de son pied gauche, en raison d'une nécrose de l'os scaphoïde. Malgré tout, Nadal est toujours au sommet, en 2022. Une année où il peut même viser le "petit Chelem" avec l'US Open, qui aura alors lieu entre les 29 août et 11 septembre prochains.