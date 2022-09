Coupe du Monde 2022 (F) : les Etats-Unis faciles, le Canada d'une courte tête

Les Américaines ont étouffé par leur défense agressive les "Belgian Cats" en début de chaque période: 12-0 dans la première, achevée avec près de 10 points d'avance (48-39), puis 12-2 lors de la seconde afin de prendre une avance confortable (60-41) pour gérer tranquillement la fin de match.

Résultat de cette défense : 25 balles perdues pour les Belges d'Emma Meesseman (4 pts, 4 rebonds, 4 passes décisives), qui à l'intérieur ont souffert face à la puissance de feu de la capitaine américaine Breanna Stewart (22 pts, 4 rbds) et d'Alyssa Thomas (14 pts, 7 rbds, 9 pd).

"Team USA" affrontera vendredi Porto Rico, large vainqueur de la Bosnie-Herzégovine (82-58) grâce notamment à sa meneuse américaine tout juste naturalisée Arella Guirantes (26 points, 9 rbds et 8 pd).

Toujours dans la poule A, la Chine n'a fait qu'une bouchée de la Corée du Sud (107-44), avec cinq joueuses à plus de 10 points et aucune à plus de 14. Mention spéciale tout de même à la pivot de 2,08 m Han Xu (15 rbds et 13 pts).

Le Canada d'une courte tête

Dans la poule B, le Canada affrontera la France vendredi après avoir remporté comme les Bleues son premier match, contre la Serbie (67-60) dans un match important pour la qualification.

Les Canadiennes ont pu compter sur leur intérieure Kayla Alexander (13 pts et 7 rbds), alors que les Serbes ont perdu trop de ballons (19 pour 20 pts encaissés sur contre-attaque).

Le Japon aussi compte un succès après avoir facilement battu le Mali (89-56), en se reposant une nouvelle fois sur son adresse à trois points (43%), particulièrement celle de sa meneuse Nanako Todo (4/4).

Les résultats de jeudi:

Poule A

Bosnie-Herzégovine - Porto Rico 58-82

Etats-Unis - Belgique 87-72

Corée du Sud - Chine 44-107

Poule B

Canada - Serbie 67-60

Japon - Mali 89-56

Australie - France 57-70

Le programme de vendredi (en heures françaises)

Poule A

(02h30) Porto Rico - Etats-Unis

(05h00) Belgique - Corée du Sud

(06h30) Chine - Bosnie-Herzégovine

Poule B

(04h00) Serbie - Japon

(10h00) France - Canada

(12h30) Mali - Australie