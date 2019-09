Team USA écrase le Japon

Une véritable boucherie. Les Etats-Unis ont dévoré le Japon (98-45), jeudi à Shanghai, lors de la 3e journée du premier tour de cette Coupe du monde 2019. Team USA a notamment pu compter sur Jaylen Brown (20 points, 7 rebonds), Kemba Walker (15 points, 8 passes) et Harrison Barnes (14 points, 8 rebonds) pour faire la différence.

Invaincus, les joueurs de Gregg Popovich terminent cette phase en tête du groupe E et seront accompagnés au deuxième tour par la République tchèque, qui a dominé la Turquie (91-76). Américains et Tchèques croiseront dans le groupe K le Brésil et la Grèce, qui a sauvé sa peau en battant la Nouvelle-Zélande (103-97).