Mondial U19 : La France en finale face aux USA !

Quel exploit ! Pour la première fois de l'histoire du basket français, les U19 vont disputer une finale mondiale, dimanche face aux Etats-Unis. En Lettonie, les Bleuets ont disposé de la Serbie (75-69) après avoir compté jusqu'à quatorze points de retard en début de deuxième quart-temps (13-27). Généralement emmenés par leur superstar Victor Wembanyama - seulement 17 ans, suivi par toute la NBA et qui vient de rejoindre l'ASVEL après son départ de Nanterre -, qui avait compilé 20 points et... huit contres vendredi en quarts de finale contre la Lituanie (84-79 en prolongation), les joueurs de Frédéric Crapez ont dû faire globalement sans lui samedi, puisqu'il a été sanctionné de deux fautes dès la fin du premier quart. Ce qui l'a quasiment maintenu sur le banc jusqu'au bout de la rencontre.



La performance des jeunes Français n'en est donc que plus remarquable, avec un Jayson Tchicamboud à 19 points et un gros double-double pour Yvan Ouedraogo, auteur de onze points et quinze rebonds. Les Bleuets ont pris l'avantage à 58-57, au début du quatrième quart, et n'ont plus jamais été repris ensuite. Un peu plus tôt, les Américains avaient eux disposé du Canada (92-86) et seront donc les logiques et habituels favoris pour le titre suprême.



Voir Wembanyama se jauger dans une telle affiche nous fait réellement saliver d'avance... Team USA a remporté sept fois la compétition sur un total de quatorze éditions, gagnant notamment quatre des six derniers tournois (2009, 2013, 2015, 2019). La France, de son côté, a glané deux fois la médaille de bronze, en 2007 et 2019 lors de la dernière levée. C'était face à la Lituanie (73-68). Quoi qu'il arrive, il y aura donc une troisième breloque.