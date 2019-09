Mitchell: "Les gens vont parler de ceux qui n'étaient pas là, mais..."

Après la défaite des Etats-Unis contre la France en Coupe du monde, la première défaite de Team USA en compétition officielle depuis 13 ans, Donovan Mitchell n'a pas apprécié les questions sur les nombreux joueurs qui ont décliné la sélection cet été.

"Je sais que les gens vont parler de ceux qui n'étaient pas là, mais est-ce qu'on peut se concentrer sur ceux qui étaient là ?, a demandé le joueur d'Utah aux journalistes. Après la saison NBA, on est venu ici pour travailler avec le Coach Popovich et son staff. L'important ce n'est pas ceux qui ne sont pas là. Ça fait longtemps que je le dis."

Alors qu'il a brillé individuellement avec ses 29 points, Mitchell ne retient que la performance collective de son équipe. "Je me fiche d’avoir mis 29 points, pour moi la seule chose qui ressort c’est ce que j’ai mal fait, et c’est ce qui va rester pour tout le monde. N’importe qui peut sortir un gros match. Il y a certaines possessions où nous n’étions pas assez concentrés, quelques séquences où on a raté des lay-ups. Que j’ai mis 29 points, 9 ou 0... on a perdu. C’est tout ce que j’ai en tête", a-t-il pesté.

