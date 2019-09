L'Italie renverse Porto Rico

Déjà écartés de la course aux quarts de finale dans un groupe J dominé par la Serbie et l’Espagne, l’Italie et Porto Rico s’affrontaient pour l’honneur, dimanche à Wuhan, au deuxième tour de cette Coupe du monde 2019. Et ce sont les Italiens qui l’ont emporté après prolongation (89-94, a.p.).

Pourtant distancés de plus de vingt longueurs dans le troisième quart-temps (59-33, 24e), les Transalpins ont pu compter sur les incontournables Marco Belinelli (27 points, 6 rebonds) et Danilo Gallinari (22 points, 6 rebonds, 5 passes) pour renverser la vapeur dans cette rencontre.